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將開放印度移工 在台印度神父因「這些原因」不看好

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
天主教嘉義教區印度神父狄鐸來台12年，是教區第一位印度神父。記者魯永明／翻攝
天主教嘉義教區印度神父狄鐸來台12年，是教區第一位印度神父。記者魯永明／翻攝

天主教嘉義教區印度神父狄鐸來台12年，是教區第一位印度神父，對台灣與印度簽勞務合作備忘錄，將開放印度移工，狄鐸說，他們印度人在台灣的大學讀博士做研究、開餐廳者不少，印度與台灣文化、語言、飲食習慣不同，年輕人首選美國、加拿大、新加坡等國，若來台當靠勞力賺錢的照護員、房務員、建築工等，恐意願不高。

狄鐸是雲林縣崙背教堂神父，他說，印度人8成以上印度教，不吃牛肉，回教不吃豬肉，印度人「國語」以印度本土語及英文為主，年輕人比例多，活到70歲以上少，印度人喜歡阣，對飲食講究，與台灣文化、語言、飲食習慣不同，輸出的移工，首選美國、加拿大、新加坡、馬來西亞等國。

狄鐸說，印度現在執政當局與大陸關係好，外交承認「一個中國」，印度人來台大多在大學讀博士做研究或開餐廳，開放印度移工來台，從事勞力的照護員、房務員、建築工等，恐意願不高。

天主教普世使徒修會神父狄鐸來台，2013年開心拿到新考取汽車駕照，卻被教友發現駕照地址主教公署嘉義市「東」區，電腦登打誤為「冬」區，教友開玩笑說「莫非嘉市行政區改為春夏秋冬4區！」狄鐸對烏龍駕照不以為意，嘉市監理站獲報馬上通知承辦人員換更正新駕照，讓神父稱讚說「台灣政府便民、行政效率真快！」

40多歲狄鐸融入台灣社會，說一口流利國語，深受教友愛戴，狄鐸說，「台灣人熱情，客氣，食物好吃，我很喜歡台灣」，他父親是政府公務員及虔誠教友，父母生育8名子女，他排老么，16歲進修院修道當神父。

天主教嘉義教區印度神父狄鐸來台12年，是教區第一位印度神父。記者魯永明／翻攝
天主教嘉義教區印度神父狄鐸來台12年，是教區第一位印度神父。記者魯永明／翻攝

印度 印度教 神父 移工 駕照

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