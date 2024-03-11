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國旅房價去年再漲11% 學者看漲持續只有一原因才走跌

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
國旅房價持續攀升，交通部觀光署統計，去年觀光旅館業平均房價4660元，相對前年成長約11.08%。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
國旅房價持續攀升，交通部觀光署統計，去年觀光旅館業平均房價4660元，相對前年成長約11.08%。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

國旅房價持續攀升，交通部觀光署統計，去年觀光旅館業平均房價4660元，相對前年成長約11.08%；觀光署指出，除了部分業者朝高端市場發展，包含電費成本大幅增加、基本工資調升，以及產業缺工等營運成本大漲，都是主因。學者分析，通膨伴隨高物價是世界趨勢，台灣無法避免持續走高；唯市場供給量變大，競爭業者增加，才有機會讓旅宿房價下跌。

觀光署指出，以2023年來說，觀光旅館業平均房價4660元，較2022年平均房價4195元，增加465元，成長11.08%；旅館業平均房價2671元，較2022年平均房價2479元，增加192元，成長7.75%；民宿平均房價2509元，較2022年平均房價2487元，增加22元，成長0.88%。

對於上漲原因，觀光署分析，除了國旅市場趨向多元分眾，部分業者朝高端市場發展，各項營運成本提高也是主因，包含去年平均消費者物價指數漲2.5%，創15年來次高；去年上半年電價平均調漲11%，電費成本大幅增加；每月基本工資逐年調升，去年與2019年相比，增幅14.29%；產業持續缺工，房務不足下，許多旅館未能提供全數房源，加上新聘員工或以加班補足人力成本。

此外，業者增加住宿體驗內容，房價多包含主題活動、周邊景觀導覽等服務費用；各縣市政府辦理各項觀光活動、演唱會等，聚客效用影響加上國門開放，推升旅宿需求，提高客房售價。

世新大學觀光學系副教授陳家瑜指出，全球通膨，物價上漲是大趨勢，國旅房價攀升是預期內，加上產業缺工未解，若日後電費調漲，本就是用電大戶的觀光旅宿業，勢必將反映在客房售價上。她說，當前應以便宜為主導的CP值思維，跳脫追求價值感受的VP值，業者要思考如何提供相應的價值服務，消費者也要意識物價難以回頭，若能享有對應服務，不妨給予正面回饋。

高雄餐旅大學觀光所教授劉喜臨認為，基本工資調漲、缺工問題嚴峻，才是推高國旅房價關鍵，業者大量用外包人力或僱用臨時人員，都大幅提高整體成本。他指出，即使缺工問題紓緩，最多是減少人力流動率，唯有市場供給量變大，競爭者增加，才有機會讓旅宿房價下跌。

國旅 觀光署

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