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退休力／學會手機短影音 樂齡族成人氣王

聯合報／ 記者蘇湘雲／台北報導
在拍攝、製作短影音的時候，主題、構圖都非常重要。圖／邱衣玄提供
在拍攝、製作短影音的時候，主題、構圖都非常重要。圖／邱衣玄提供

只要一堂課，就能學會現今流行的短影音拍攝、剪輯及上傳，樂齡族也能趕上流行！

「哇，這是妳做的短影音？好好看！怎麼做的？」60歲陳姐很會拉二胡，歌聲很好聽，住都會區不能太頻繁展現才藝，直到學會做短影音，她嘗試將自己拉二胡、唱歌的聲音錄下來，搭配遊山玩水的風景照，加上簡單特效，做成一支好看、好聽的短影音，作品一發布，她馬上變親友人氣王，與晚輩也有話題可聊，整個人更有自信。

陳姐例子，讓擔任婚攝視覺統籌，有豐富攝影、短影音教學經驗的邱衣玄印象深刻。邱衣玄說，當許多親友知道陳姐會做短影音，便常邀請她幫忙做短影音，更搶當短影音主角，所以陳姐現在的生活非常充實、精彩。

在聯合報退休5力課程「手機攝影系列—開啟美學新視界」系列課程裡，邱衣玄將引導學員從基礎開始，先學習腳本的結構及邏輯，再一步步了解剪輯技巧、特效運用，並協助學員獨立完成一支短影音作品，讓學員除了有能力輕鬆打造專業短影音、迅速掌握衝人氣密碼，也可了解最新流行的短影音製作。

「短影音開頭黃金3秒，是吸引人的重要關鍵。」邱衣玄解釋，短影音播放時間多在1分鐘內，若要迅速吸引注意，首要之務就是找到吸引人的題材，像退休大哥、大姊想分享過去在職場、專業工作上的觀察、心得，或是寵物、旅行、美食、養生經驗等，都是很好的題材。她期待藉由手機短影音課程教學，讓更多人了解如何透過一支手機，加上App的輔助，打造短影音魅力新「視」界。

手機攝影系列5堂課 開啟美學新視界

課程時間：

3月17日（日）：讓照片說故事-人物篇

3月24日（日）：跟攝影師一樣思考-環境篇

4月11日（四）：在餐桌上旅行-美食篇

4月18日（四）：從零開始，輕鬆打造專業短視頻！

4月25日（四）：從新手到高手，讓你的短視頻更上層樓！

上課地點：

3月17日、24日 / 4月18、25日： 紀州庵文學森林（台北市中正區同安街107號-新館3樓）

4月11日：良師塾人文食飲（新北市板橋區府中路29-2號3樓）

洽詢：02-8692-5588轉2070或5869

報名：https://shih5869.pse.is/5lkc43

美食

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