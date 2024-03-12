聽新聞
test
0:00 / 0:00

斷食善終 專家：忽略臨終前靈性面

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

台灣是高齡社會，許多人面臨家中長輩善終議題。國內有醫師以照顧家中漸凍症長者經驗，積極推廣「斷食善終」，也就是透過逐步減少餵食，讓患者慢慢走向死亡。馬偕醫院安寧療護教育示範中心主任方俊凱說，安寧療護是依病患病情、身體條件，配合調整營養攝取，讓身體相對穩定；斷食則會讓患者與家屬過度關注身體變化，忽略臨終前心理、社會和靈性面的需求。

國內適用安寧療護的對象非常廣泛，方俊凱說，除熟知的癌症末期，以及重度失智症、中風、心衰竭、肝硬化、急慢腎衰竭等八大非癌症末期病人，今年更擴增衰弱老人；另依「病主法」規定，如處於不可逆轉的昏迷狀況、永久植物人、極重度失智症患者等，也可以進行安寧療護。

方俊凱指出，「病主法」的「預立醫療決定」可事先表明，拒絕維持生命治療、人工營養及流體餵養或其他與醫療照護、善終等相關意願，但都需要搭配醫護專業判斷，依規定患者需於有意識下簽署「預立醫療決定書」，後續才可接受安寧療護。

方俊凱表示，斷食善終看起來很自主，但許多時候並非病人自己決定，而是家屬決定，「這對病患來說，能不能提供最好的狀態、最好的生活品質？」特別是末期患者於心理、社會和靈性需求十分重要，不僅要讓患者平靜、減少不安，也要協助在社會上和家人、朋友好好道別，靈性則看患者是否覺得此生有意義感與幸福感，如果覺得此生該做的事都做了，就可以沒有恐懼放下一切。

病患及家屬應如何面對安寧療護？方俊凱說，國內安寧療護進展快速，建議病患及家屬應多收集資訊充分了解安寧療護，或詢問醫院安寧療護團隊，評估病患是否符合相關條件，讓病患在生命末期可以尊嚴的離開。

失智症 患者 病主法

延伸閱讀

斷食不一定等於善終 楊玉欣：現階段應強化緩和醫療

「頭牙」拜土地公就能招財轉運？民俗專家曝4種外型土地公職掌不同，有所求要拜對神

00919擁真實力可全年皆配0.61元！ 專家讚「能力無可挑剔」：漲到28元股利率還可維持8.7％

安寧療護、斷食善終其實不同 醫曝最大關鍵是這點

相關新聞

交通微罪不計點 3月17日全台快閃抗議

行政院擬修法十項交通「輕微」違規不開放檢舉、記點，修正草案日前通過送立法院審議，行人零死亡推動聯盟宣布下周日、本月十七日...

台新銀力促台日藝文交流 創里程碑

長期致力推廣藝術文化的台新銀行，近來再有代表作，台北愛樂管弦樂團上周六登上有日本古典音樂最高殿堂之稱的日本東京三得利音樂...

健康你我他／改變飲食習慣 杜絕寒涼食物

在故鄉小鎮時，天空湛藍，視野遼闊，能大口呼吸新鮮空氣，從不懂什麼是過敏。來到氣候潮濕的台北，體質變得容易過敏。

退休力／學會手機短影音 樂齡族成人氣王

只要一堂課，就能學會現今流行的短影音拍攝、剪輯及上傳，樂齡族也能趕上流行！

健康主題館／打呼不代表熟睡 小心睡眠呼吸中止症

● 肥胖、男性、心血管疾病患者，是患病高危險群

斷食善終 專家：忽略臨終前靈性面

台灣是高齡社會，許多人面臨家中長輩善終議題。國內有醫師以照顧家中漸凍症長者經驗，積極推廣「斷食善終」，也就是透過逐步減少...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。