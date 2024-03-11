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環委不滿海纜布設規畫 環澎2離岸風電環評須再審

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台亞風能提出環澎一、三離岸風電開發環評案，2風場均位於澎湖縣外海，海纜規畫自雲林縣台西鄉或西湖鄉上岸。圖為吉貝嶼和險礁嶼空拍。圖／澎湖縣政府提供
台亞風能提出環澎一、三離岸風電開發環評案，2風場均位於澎湖縣外海，海纜規畫自雲林縣台西鄉或西湖鄉上岸。圖為吉貝嶼和險礁嶼空拍。圖／澎湖縣政府提供

我國訂定2025年再生能源發電總量達到總發電量20％，為響應國家綠能政策，台亞風能提出環澎一、三離岸風電開發環評案，但此2案場海纜路線並非在現行公告的共同廊道內，且目前尚在爭取獲配階段，今天2次審議本案，環委仍對海纜上岸點位、路線規畫有意見，並要求加強與澎湖漁民溝通，本案補正再審。

環境部今召開「環澎一離岸風力發電計畫環境影響說明書」及「環澎三離岸風力發電計畫環境影響說明書」等2案專案小組第2次聯席初審會議。

開發單位台亞風能說明，2案場均位於澎湖縣外海，環澎一、環澎三的風場面積分別約17.8、27.8平方公里，最大裝置容量分別為360、340MW，最大風機數為25、20支，2風場最多各設1座海上變電站，海纜則自雲林縣台西鄉或西湖鄉上岸，或由台電公告「彰化離岸風電海纜上岸共同廊道範圍」南側廊道上岸。

台亞風能表示，環澎一離岸邊最近距離約37公里，水深約為50至65公尺，環澎三離岸邊最近距離約60公里，水深約為38至62公尺；海纜埋設深度原則上以埋入海床下約1.5至2.0公尺為佳。

環委表示，報告中如懸浮微粒（PM10）、細懸浮微粒（PM2.5）及二氧化氮等空氣汙染物，在「工區內」最大著地濃度超標3至5倍，應加強防制措施；施工及營運期間，各項空氣汙染物排放量應全部抵換，並說明清楚抵換量計算及抵換對象，以執行抵換作業管理計畫。

環委表示，輸出海纜規畫路線及上岸點應承諾符合經濟部公告共同廊道範圍，建議刪除非上岸共同廊道範圍相關規畫（雲林部分）；目前規畫海纜是由環澎一連接環澎三，再由環澎三連至彰化上岸，建議開發單位應考量其中任一風場可能無法取得核配的情境，檢討海線路線規畫，並強化說明海纜上岸工法。

另外，環委也要求，在地圖呈現2風場海纜路線規劃與其他開發單位管線、通信纜線相對位置，確認交錯情形，本案建議補正再審。

環委最後強調，由於2案風場範圍涉及澎湖縣漁民傳統作業漁場，當地漁民有反對聲音，建議開發單位加強與地方政府及利害關係人或團體溝通，於澎湖縣適當地點增辦公開說明會，強調至少要通知澎湖縣政府、馬公市、湖西鄉、白沙鄉、西嶼鄉、七美鄉、望安鄉等鄉鎮市公所及漁業團體、民意代表等。

台亞風能提出環澎一、三離岸風電開發環評案，2風場均位於澎湖縣外海，海纜規畫自雲林縣台西鄉或西湖鄉上岸。圖／截自環評書件
台亞風能提出環澎一、三離岸風電開發環評案，2風場均位於澎湖縣外海，海纜規畫自雲林縣台西鄉或西湖鄉上岸。圖／截自環評書件

彰化 漁民 澎湖縣

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