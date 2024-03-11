罹患青光眼恐失明！醫示警：全台患者34萬且愈加年輕化

全台估計有34萬位青光眼患者，因高度近視人口增加，青光眼發生率逐年提高，適逢「世界青光眼周」，台灣頭痛學會舉辦衛教講座提醒民眾注意視力保健。醫師們呼籲，「青光眼不可逆」，嚴重時導致失明，近年患者逐漸年輕化，務必注意，9類高風險族群更要注意日常眼壓控制，一旦失去視力，恐嚴重影響生活品質。

青光眼會造成視力持續惡化，且無法恢復的視神經病變，北榮眼科部青光眼科主任柯玉潔表示，青光眼是一種會導致眼盲的疾病，臨床上會呈現視神經盤凹陷擴大、視神經退化及視覺功能受損，視神經一旦遭到破壞會造成不可逆的視覺功能喪失。且確診青光眼的患者也逐漸年輕化，卻難以自我篩檢。

「造成青光眼的原因很多，最主要原因之一是眼球內部壓力（眼壓）過高。」北榮眼科部青光眼科主治醫師郭哲源說，青光眼除了眼壓影響之外，家族有青光眼病史者、年齡超過40歲、糖尿病患者、患有高血壓或其他心血管疾病者、高度近視者與高度遠視者、長期使用類固醇、眼睛受過外傷者等9類民眾務必注意自身視力健康。

青光眼雖是不可逆眼睛疾病，但仍然可以透過治療延緩疾病的惡化。目前有藥物治療、雷射、手術等治療方式。北市聯醫中興院區眼科部主治醫師蕭雅娟說，藥物治療通常是青光眼的第一線治療，點眼藥水的確是青光眼最常見的治療方式，但若眼壓控制不夠穩定、或藥物副作用難以承受時，可以透過雷射或青光眼手術達成眼壓控制。

對於眼睛手術，不少民眾因擔心而不敢接受治療。北榮眼科部青光眼科主治醫師陳美如指出，適時的手術介入可以達到更低與更平穩的眼壓，現階段廣被採用的手術為「小樑網切除術」，是在眼睛黑白交界的輪部開一洞口，將眼睛內的房水引流到結膜下，減緩疾病惡化。

北榮眼科部主治醫師張毓帆則說，患有青光眼的患者，初期就診時，需觀察用藥反應，約1至3個月回診一次，兩年內約4至6月安排一次相關檢查評估，兩年後若病況穩定，檢查的頻率就可延長，但仍須依據主治醫師的評估診斷為主。

北榮眼科部主任級主治醫師劉瑞玲指出，每年三月第二周是「世界青光眼周」，提醒民眾青光眼會導致失明，但積極治療可以避免，只要及早發現，以正向的心態面對疾病與治療，與醫師同心協力運用可行的治療方式，儘可能穩定控制眼壓，並不必然會導致失明。定期回診追蹤檢查，掌握疾病的進程以調整治療策略，是青光眼治療必經之路，期望青光眼病友能以正向的心態與醫師共同努力守護靈魂之窗。