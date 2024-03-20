生活難題也能闖關成功！職場女性靠「聰明理家術」找回美好的家

家庭、工作兩頭燒是不少媽媽們遇到的生活難題，作為一名職場女性，王俐涵一下班回家就必須專心照顧孩子，根本無暇處理家務，「想要在工作和家庭之間取得平衡根本不可能！」在職場與家庭之中來回轉換身分，她坦言長時間下來只想「放過自己」，乾淨、整潔的家只能是放在心中的美好想像。

走進她的家，映入眼簾的是3歲孩子的玩具散亂在客廳周遭，在孩子的遊戲區附近也發現一些透明收納盒，但年僅3歲的小孩根本無法自行收拾，收納盒難被有效利用，廚房收納櫥櫃也見得到收納盒的身影，卻也是看見收納工具、見不到收納效果的局面。

身懷二胎的王俐涵分享，平時會閱讀育兒及整理收納的相關書籍，期待打造一個全新的居家環境，但她發現「看和做完全是兩回事」，自己動手整理根本看不出成效，而在整聊師的協助之下，學會了有效率的收納整理術，成功找回美好的生活樣貌。

職業女性工作、家庭兩頭燒 整聊師巧手見效「找回生活平衡」

想自己動手整理家務卻屢屢失敗，王俐涵無奈笑說，曾經把雜亂抽屜內的物品拿出來一一檢視，卻不斷冒出「好像還用的到，真的要丟掉嗎？」的念頭，原本有機會汰換的物件又被放回原位，好幾次整理的機會都以失敗告終。

自己買的東西容易取捨，但親友送禮、長輩特意準備的禮物卻是難處理的物件，整聊師從廚房櫥櫃的深處找出一把尚未拆封的菜刀，王俐涵一眼看出是婆婆送來的廚具，原本還在糾結「要先問過婆婆才能丟掉」，但整聊師細心觀察到菜刀表面已經生鏽，再使用恐怕會影響食用安全，她笑說「過去不想丟的東西，永遠都不會丟，只能透過『移動』來改變擺設，當作安慰自己『整理過了』的藉口」，但這次有了整聊師的協助，她這才果斷選擇減量家中的物品。

「拖著疲憊的身軀下班，回到家還要照顧家庭，是誰都需要花很大的力氣才找到平衡點」，簡短一句話道出職場女性的辛酸。

整聊師凌品家分析，職場女性的收納痛點是沒有時間和體力去整理家務，因此為她們提供懶人、好收納的方法，協助她們簡化整理家務的收納步驟，「這種高效又懶人的收納法，才是適合職場女性的聰明理家術」。

除了忙於工作和照顧孩子，王俐涵也自嘆不如整聊師擁有豐富經驗，能夠快速分類物品、整理收納，「交給整聊師不只『一次到位』，更讓我找到合適的整理收納法，真的讓我很滿意」，她感動說當一位稱職的職場女性不容易，但有了整聊師的幫助，「終於可以為生活找回一些平衡」。

透過整聊師巧手重新配置物品位置，有效提升物品使用的方便性，並使動線更流暢。 圖／居家整聊室 提供

廚房收納靠這小物大改造 明亮整潔的家回來了！

原本廚房安排的動線不流暢，當王俐涵在廚房料理時，經常需要在備餐台和流理台之間反覆挪動醬料瓶，聽出使用上的痛點，整聊師為她重新規劃動線，將放在上櫃的醬料瓶移至下方， 乾貨備料則移到其他位置，不只打造出流暢的使用動線，也能騰出空間擺放鍋碗瓢盆，有效利用收納空間。

王俐涵回憶，整聊師將所有物品搬出來清點時，這才發現「原來家裡有這麼多東西」，櫥櫃內不只堆滿各種零食，櫃體深處不好利用的空間也因動線不佳，「零食時常放到過期」，導致重複購買的狀況屢屢發生。

為了避免放到過期、重複購買的情形再出現，整聊師使用「透明收納盒」來配置收納，讓王俐涵可以一眼清楚看見物品多寡，決定是否要再添購，乍看是家中配置的細節調整，但對收納苦手的她來說，卻是相當有幫助的一大改變。

整聊師有效利用收納盒，將櫥櫃裡的零食和乾糧一一分類、歸位。 圖／居家整聊室 提供

堆滿過期零食、摺完未收的衣物及小孩玩具四散的景象，在整聊師的巧手之下找到專屬的收納位置，王俐涵心中明亮整潔的家也逐漸成形，透過整聊師細心規劃合適的動線及收納方式，她期待未來養成「物歸原位」的好習慣，收納就不再是繁瑣的家務事。

小朋友的玩具原先散亂在客廳，被收回透明收納盒裡面，每一個收納盒都被貼上標籤分類，小朋友也能從生活中慢慢學習玩具如何分類與收納。 圖／居家整聊室 提供

職場女性的聰明理家術 兒童收納一招簡單搞定

家中有許多的玩具、繪本和衣物，不是散落在客廳，就是和爸媽的物品一起收納在主臥室，整聊師也考慮到兒童收納問題，將原本的書房巧妙配置成小孩房，「讓他（兒子）自己負責簡單整理衣櫃和玩具箱，也可以從小養成收納好習慣」，不只顧慮到大人，也為小朋友著想。

王俐涵坦言從小就對收納、整理這些事情相當苦惱，但她深信「空間整潔」大大影響一個人的身心狀態，在整聊師的幫助之下，即便忙於工作和照顧小孩之間，她也能在短時間內高效完成收納，也讓她對「整理」重新燃起了信心。

整聊服務成功為王俐涵的家找到合適的生活模樣，不只教會她如何聰明理家，也為「肚子裡5個月大的妹妹」提早規劃，貼心配置4格收納盒、專門收納親友提早送給妹妹的禮物，她開心笑說「連未來的事情也替我想好，『整聊』服務真的幫我們找回美好生活了」。