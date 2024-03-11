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基隆通勤族開車上國3一路回堵 林沛祥辦會勘難解

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市立委林沛祥（右一）今邀高公局人員會勘國道3號大武崙端匝道，改善上班交通尖峰時段回堵問題。記者邱瑞杰／攝影
基隆市立委林沛祥（右一）今邀高公局人員會勘國道3號大武崙端匝道，改善上班交通尖峰時段回堵問題。記者邱瑞杰／攝影

基隆市基金一路上班交通尖峰時段，雙向上國道3號匝道車流匯入主線前合而為一，導致嚴重回堵。立委林沛祥今邀高速公路局會勘，地方人士建議匝道維持2線，但高公局指前方是隧道，無法施作。林沛祥請高工局增設標誌防出現「烏龜車」，並請市府協調大貨車業者避免在尖峰時段出車改善。

基隆往雙北上班車潮，不少人從基金一路駛入國道3號南下，雙向匝道都嚴重塞車，車流一路回堵到平面道路。地方民眾原本以為是匝道號誌紅燈管制造成堵車，但出席會勘的高公局人員表示，匝道號誌一直都是設定閃黃燈，回堵並非號誌儀控造成的。

高公局表示，上班尖峰時段高速公路多處匝道都會塞車，基隆一路雙向匝道雖然由2線車道匯成1線，影響車行速度，但是匯流後可以直接行駛國道3號外側車道。有些匝道匯流後，車流還要再匯入國道主線車道，消化速度會更慢。

基金一路上國3車流回堵，大武崙地區開車通勤族都受影響，基金一路跟著塞車，也波及市區往來車輛。大武崙地區多名里長參與會勘，有人建議匝道不要2線合成1線，就能解決問題。高公局說，匝道路幅有限，2線會合後，200多公尺外就是基隆隧道，沒有路肩可用運用增設車道。

也有里長建議基金一路往萬里方向匝道，提前匯入基隆港西岸聯外道路直行國3，基金一路雙向匝道車輛就可分流。高公局認為工程難度高，匝道封閉施工，衝擊交通很大，並不可行。

林沛祥表示，國道3號大武崙出口是當地交通瓶頸，認同高公局提出在上坡匝道增設標誌，提醒車重車依速行駛，避免讓回堵更嚴重。他也會與市政府協調，探討是否能協調大貨車業者在上午特定時段避免送貨，減少交通壅塞情況，同時請警方與里長合作加強巡邏，避免違停等行為讓基金公路交通雪上加霜。

基隆市基金一路雙向駛上國道3號匝道，在匯入主線前合而為一，造成上班交通尖峰時段車輛回堵。圖／翻攝自GoogleMap
基隆市基金一路雙向駛上國道3號匝道，在匯入主線前合而為一，造成上班交通尖峰時段車輛回堵。圖／翻攝自GoogleMap
基隆市基金一路雙向駛上國道3號匝道，在匯入主線前合而為一，造成上班交通尖峰時段車輛回堵。記者邱瑞杰／攝影
基隆市基金一路雙向駛上國道3號匝道，在匯入主線前合而為一，造成上班交通尖峰時段車輛回堵。記者邱瑞杰／攝影
基隆市立委林沛祥（右二）今邀高公局人員會勘國道3號大武崙端匝道，改善上班交通尖峰時段回堵問題。記者邱瑞杰／攝影
基隆市立委林沛祥（右二）今邀高公局人員會勘國道3號大武崙端匝道，改善上班交通尖峰時段回堵問題。記者邱瑞杰／攝影
基隆市基金一路雙向駛上國道3號匝道，上班交通尖峰時段車輛嚴重回堵，地方士士建議增設1線車道，高公局表示難以施作。圖／翻攝自GoogleMap
基隆市基金一路雙向駛上國道3號匝道，上班交通尖峰時段車輛嚴重回堵，地方士士建議增設1線車道，高公局表示難以施作。圖／翻攝自GoogleMap

國道 基隆港 高公局

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