基隆通勤族開車上國3一路回堵 林沛祥辦會勘難解

基隆市基金一路上班交通尖峰時段，雙向上國道3號匝道車流匯入主線前合而為一，導致嚴重回堵。立委林沛祥今邀高速公路局會勘，地方人士建議匝道維持2線，但高公局指前方是隧道，無法施作。林沛祥請高工局增設標誌防出現「烏龜車」，並請市府協調大貨車業者避免在尖峰時段出車改善。

基隆往雙北上班車潮，不少人從基金一路駛入國道3號南下，雙向匝道都嚴重塞車，車流一路回堵到平面道路。地方民眾原本以為是匝道號誌紅燈管制造成堵車，但出席會勘的高公局人員表示，匝道號誌一直都是設定閃黃燈，回堵並非號誌儀控造成的。

高公局表示，上班尖峰時段高速公路多處匝道都會塞車，基隆一路雙向匝道雖然由2線車道匯成1線，影響車行速度，但是匯流後可以直接行駛國道3號外側車道。有些匝道匯流後，車流還要再匯入國道主線車道，消化速度會更慢。

基金一路上國3車流回堵，大武崙地區開車通勤族都受影響，基金一路跟著塞車，也波及市區往來車輛。大武崙地區多名里長參與會勘，有人建議匝道不要2線合成1線，就能解決問題。高公局說，匝道路幅有限，2線會合後，200多公尺外就是基隆隧道，沒有路肩可用運用增設車道。

也有里長建議基金一路往萬里方向匝道，提前匯入基隆港西岸聯外道路直行國3，基金一路雙向匝道車輛就可分流。高公局認為工程難度高，匝道封閉施工，衝擊交通很大，並不可行。