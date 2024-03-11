快訊

進口蘇丹紅辣粉！11家關係企業遭罰438萬全撤照 地址幾乎集中一處

中職／桃猿幾乎無法在主場進行開幕首戰 桃園球場恐5月才能打

保母惡行曝...對折1歲嬰塞水桶「拍照訕笑」 家屬悲憤嗆：不得好死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

清明連假第二波加班機秒殺 縣府將啟動機位需求調查

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣府表示，將於3月13日起一連7天，調查鄉親未訂妥機位需求，調查若達一定數量，將據以協調交通部民航局及航空公司爭取加開班機。圖／縣府提供
金門縣府表示，將於3月13日起一連7天，調查鄉親未訂妥機位需求，調查若達一定數量，將據以協調交通部民航局及航空公司爭取加開班機。圖／縣府提供

今年的清明連假從4月4日至7日共4天，為因應鄉親返鄉祭祖需求，民航局第二波加班機共3500個座位數，今天上午9時統一開放訂位，結果瞬間「秒殺」，金門縣府表示，將於3月13日起一連7天，調查鄉親未訂妥機位需求，調查若達一定數量，將據以協調交通部民航局及航空公司爭取加開班機，希望能讓鄉親順利往返台金。

針對清明管制期間113年4月3日至8日，民航局已前後規劃2波台金航線正班機及加班機，並於2月19日及3月11日開放訂位；為讓鄉親順利返鄉祭祖，受理時間將自113年3月13日起至19日止，一連7天，調查台金五條航線機位未訂妥鄉親之需求，鄉親可透過手機、網路系統登記，或於上班時間洽縣府縣民服務中心(金門地區請撥1999，外縣市請撥0800-318823)協助上網登錄需求資訊，網址：http://www.flight.url.tw/

縣府也提醒民眾，此次調查並非「訂位系統」，縣府將統計鄉親的需求，以便彙整向交通部民航局協調爭取運能。另請鄉親特別注意，為充分發揮空運資源作最有效的利用，各航空公司於113年清明管制期間，尖峰時段113年4月3日至5日台灣出發往金門方向，以及113年4月6日至8日金門出發往台灣方向的機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，俾使有限的空運資源獲得更有效利用，避免因部分旅客重複訂位，而致影響多數民眾的權益。

清明連假的機位目前都客滿，第二波加班機3500個座位數，今天一早就秒殺，縣府將調查鄉親未訂妥機位需求。記者蔡家蓁／攝影
清明連假的機位目前都客滿，第二波加班機3500個座位數，今天一早就秒殺，縣府將調查鄉親未訂妥機位需求。記者蔡家蓁／攝影

加班 民航局 金門

延伸閱讀

閱讀扎根 周大觀基金會前進金門締結姊妹圖書館

金門獲中央補助住院支付點數加成30% 強化地方醫療

影／金門打卡景點新鋪路？遊客腳踩石板見「黑白大頭照」嚇壞：是墓碑

清明連假台金第二波加班機來了 3月11日上午9時開放訂位

相關新聞

診所掛號費2500元！全台收費最貴 名醫自認「雞歪」親揭原因

衛生福利部日前宣布，取消醫療機構掛號費上限制度，醫療院所可自由調整費用，而目前收費最高的台中禾馨安和婦幼診所，該院特約門診掛號費為2500元，罕見高價瞬間引起各界關注。對此，集團創辦人、婦產科名醫蘇怡寧在個人臉書粉專發文說明，會設立特約門診是為了要做出差異化，提供不同需求的民眾更多選擇。

國旅房價走高去年再漲11% 觀光署分析四大原因

國旅房價持續攀升，交通部觀光署統計，去年觀光旅館業平均房價為4660元，相對2022年增加465元，成長約11.08%。...

清明連假第二波加班機秒殺 縣府將啟動機位需求調查

今年的清明連假從4月4日至7日共4天，為因應鄉親返鄉祭祖需求，民航局第二波加班機共3500個座位數，今天上午9時統一開放...

斷食不一定等於善終 楊玉欣：現階段應強化緩和醫療

部立台中醫院復健科醫師畢柳鶯推動「斷食善終」，本意是協助不願繼續飽受疾病等之苦的患者，透過「斷食」加速死亡。但近年卻有民...

自體免疫疾病尚無法根治 國衛院解密「煞不了車」原因

紅斑狼瘡等自體免疫疾病，是我國居重大傷病及門診常見疾病第三名，患者免疫系統會異常活化，進而攻擊自己身體器官的疾病，目前尚...

路權團體擬全台串連快閃陳抗 交通部：不降低執法強度

不滿行政院修正草案通過送審立法院，擬開放罰鍰1200元以下的「微罪」不開放檢舉、記點。行人零死亡推動聯盟今宣布，3月17...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。