清明連假第二波加班機秒殺 縣府將啟動機位需求調查

今年的清明連假從4月4日至7日共4天，為因應鄉親返鄉祭祖需求，民航局第二波加班機共3500個座位數，今天上午9時統一開放訂位，結果瞬間「秒殺」，金門縣府表示，將於3月13日起一連7天，調查鄉親未訂妥機位需求，調查若達一定數量，將據以協調交通部民航局及航空公司爭取加開班機，希望能讓鄉親順利往返台金。

針對清明管制期間113年4月3日至8日，民航局已前後規劃2波台金航線正班機及加班機，並於2月19日及3月11日開放訂位；為讓鄉親順利返鄉祭祖，受理時間將自113年3月13日起至19日止，一連7天，調查台金五條航線機位未訂妥鄉親之需求，鄉親可透過手機、網路系統登記，或於上班時間洽縣府縣民服務中心(金門地區請撥1999，外縣市請撥0800-318823)協助上網登錄需求資訊，網址：http://www.flight.url.tw/。