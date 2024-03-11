路權團體擬全台串連快閃陳抗 交通部：不降低執法強度

不滿行政院修正草案通過送審立法院，擬開放罰鍰1200元以下的「微罪」不開放檢舉、記點。行人零死亡推動聯盟今宣布，3月17日於全台發起串連快閃，估逾千人參與。交通部回應，雖限縮部分輕微違規不予民眾檢舉，但不因此降低執法強度，亦不會有處罰漏洞。

行人零死亡推動聯盟、台灣安全駕駛監督聯盟、台灣警察工作權益推動協會、台灣交通安全協會等倡議行人路權改革代表，以及台灣警察工作權益推動協會，今天上午在立法院群賢樓前，共同召開記者會，宣布3月17日於全台八、九個縣市發起串連快閃，估逾千人參與。

另外，聯盟23日也將赴立法院門口遊行，提出道路工程要改善、配套措施要規劃、駕訓教育要改革、交通執法要加強，以及退回修法草案五大訴求，喊話立委擋下「修惡」。

交通部回應表示，本次修法是以工程改善，先替代監理執法手段，相關修法是屬在人行環境及停車問題改善優化前之權宜措施，並持續會同、促請地方政府務必依轄內道安防制需求，從源頭改善道路交通環境。

交通部指出，協助各地方政府落實改善道路交通環境，2023年已函頒4項指引，包括2023年4月10日函頒「人行空間改善原則」、5月4日函頒「改善機車交通環境之原則及作法」、7月5日函頒「行人專用（早開）時相設置原則」、12月27日函頒「校園周邊人行空間改善參考指引」，提供各縣市政府，據以審視改善轄內道路交通環境。

另外，去年行政院已先後通過「行人優先交通安全行動綱領」、「行人交通安全政策綱領」，並完成《道路交通安全基本法》立法；今年3月7日，行政院院會也再通過「行人交通安全設施條例」草案函送立法院審議，明定內政部應會同各目的主管機關擬定行人交通安全設施推動計畫，地方政府再據以訂定行人交通安全設施改善計畫，每年公布執行情形，並搭配獎懲機制，徹底執行行人用路環境改善。

交通部表示，行政院亦已於去年8月核定「永續提升人行安全計畫」，計畫期程從2024年至2027年，共4年投入中央補助經費400億元，改善路口人行道安全通行環境，由點至線成面，進行從路口、道路、示範區域行人安全設施，以及人行道建置的人行空間工程改善。目前已核定799處易肇事路口改善案件，包括內政部國土管理署601處、交通部公路局198處。

交通部指出，本次提案《道路交通管理處罰條例》修法，雖限縮部分輕微違規項目不予民眾檢舉，但不因此降低執法強度，亦不會有處罰漏洞；各類駕駛人如有違反道路交通管理規定的違規行為，均須處罰鍰，並依情節依條例規定，併受道路交通安全講習、吊扣或吊銷駕駛執照等處罰。