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醫院兒科醫師荒 薛瑞元：將補助兒科住院醫每月萬元

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
衛福部長薛瑞元（前左四)今天視察彰基兒童醫院，並聽取彰基院長陳穆寬（右三)等醫界意見。記者林宛諭／攝影
衛福部長薛瑞元（前左四)今天視察彰基兒童醫院，並聽取彰基院長陳穆寬（右三)等醫界意見。記者林宛諭／攝影

韓國醫界出現罷工潮，台灣國內兒童醫院也面臨招不滿小兒科專科醫生的醫師荒，衛福部長薛瑞元今天視察彰基兒童醫院時表示，政府已執行優化兒童醫療照護計劃，今年經費將提高到廿億，對於核心及重點醫院也將由政府提供兒科住院醫師每個月一萬元補助，以穩定兒科醫師留任。

衛福部長薛瑞元今天與立法院社會福利及環境衛生委員會委員們視察彰化基督教兒童醫院，立委黃秀芳、謝衣鳯等人與會，也聽取彰基院長陳穆寬等醫界意見。

對於國內兒童醫院醫師荒，因少子化，且醫院兒科醫生必須負責許多重大手術及繁瑣的醫療工作，很多兒科醫生不想待大醫院，衍生科醫師招不滿困境。

薛瑞元表示，政府進行優化兒童醫療照護計劃，今年執行第一期的第四年，原先是四年預算廿八億元，今年向行政院爭取提升到一年廿億，希望能讓兒科穩定下來，針對八家兒童核心醫院提供重、難、罕症治療，鼓勵年輕兒科醫師能在新生兒、重症、兒童癌症、遺傳疾病照顧等四大領域研修。

薛瑞元說，最近也會辦國際研討會，請美國專家前來，並希望核心醫院的兒科專科醫師能到美國進修，因少子化後，國內醫師要學習治療兒科重症的病例也減少，到美國交流，可學習到更多元個案的治療模式；也希望每縣市最少有一家重點醫院提供小兒急診、新生兒加護病房、兒童加護病房。

至於如何提升兒科醫師福利，薛瑞元說，針對核心及重點醫院由政府提供兒科住院醫師每個月一萬元補助，而核心醫院兒科醫師出國受訓費用由政府補助。

由於韓國醫師目前正有罷工潮，也讓人擔心台灣未來會不會也衍生醫界罷工潮，薛瑞元說，台灣和韓國的健保制度不一樣，韓國醫師罷工主要是因要擴大醫學生招生，引發韓醫界反彈，但民眾是支持韓國政府政策，台灣和韓國狀況並不同，現階段台灣應還不至於會有罷工潮。

衛福部長薛瑞元今天視察彰基兒童醫院，並與醫界交流聽取意見。記者林宛諭／攝影
衛福部長薛瑞元今天視察彰基兒童醫院，並與醫界交流聽取意見。記者林宛諭／攝影
衛福部長薛瑞元今天視察彰基兒童醫院時表示，今年將提高優化兒童醫療照護計劃經費，政府也提供核心及重點醫院兒科住院醫師每個月一萬元補助。記者林宛諭／攝影
衛福部長薛瑞元今天視察彰基兒童醫院時表示，今年將提高優化兒童醫療照護計劃經費，政府也提供核心及重點醫院兒科住院醫師每個月一萬元補助。記者林宛諭／攝影

薛瑞元 醫師

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