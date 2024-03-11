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今下午起各地降雨增 周三早晚最冷10度周日再冷一波
本周兩波冷空氣影響，中央氣象署指出，鋒面通過，今天下午起，各地降雨機率提高，到明白天起減緩；明天至周四清晨，大陸冷氣團南下，以及輻射冷卻加乘，周三早晚最冷，中部以北至東北部12至14度，其他15至17度，近山區或局部空曠地區溫度可能探10度。周四略為回溫後，周日又是下個變天時間點。
中央氣象署預報員朱美霖表示，隨著鋒面通過，目前降雨雖仍不明顯，但在今天下午到傍晚，降雨機率就會增高，至明天清晨期間，中部以北都有短暫降雨，其他各地局部降雨。
明天白天起，整體水氣漸減，隨著大陸冷氣團南下，帶來偏乾冷空氣，白天氣溫略降，各地大致多雲到晴，僅東半部、西半部山區零星降雨，天氣型態維持至周三。
她說，周四起，北方有雲系逐漸通過台灣上空，各地雲量略增，北部、東半部及西半部山區短暫降雨。周日是下波明顯天氣轉變時間點，隨著鋒面通過，後方又有冷空氣南下影響，北部、東半部整體雨勢略為增大。
溫度方面，朱美霖指出，今天白天，雲量增多、偶有降雨，北部白天高溫19至21度，東部20至25度。周二至周四清晨，受大陸冷氣團、輻射冷卻影響，早晚氣溫偏低，北部白天19至21度，中部以北至東北部低溫12至14度，其他地區15至17度。
周四白天起至周六，整體氣溫回升，預估北部、東半部20至22度，中南部26至27度，具體溫度屆時仍要依雲量多寡影響，視太陽加熱狀況而定。到了周日，下波鋒面通過，白天氣溫略降，後方又有下波冷空氣影響。
她也提及，今、明天馬祖有低雲或霧，影響能見度，留意交通往返。此外，今天到明天清晨，若溫度、水氣配合，中部以北3000至3500公尺以上高山，可能路面結冰、下冰霰，或有降雪機率。
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