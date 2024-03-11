快訊

防長憂兩岸情勢失眠 國安局長：未見台海緊張情勢持續升高或違常

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型這生肖「運勢起飛」賺進大把鈔票

好消息！挨撞命危姊妹搶救第18天 姊姊眼睛睜開快醒了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

斥資18億！台大醫院要在「蛋黃中的蛋黃區」蓋宿舍

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
台大校長陳文章（左起）和台大醫院院長吳明賢，今天出席「仁愛醫護大樓新建工程」動土典禮。記者賴昀岫／攝影
台大校長陳文章（左起）和台大醫院院長吳明賢，今天出席「仁愛醫護大樓新建工程」動土典禮。記者賴昀岫／攝影

近期不少醫院加薪留才，而身為重要醫療重鎮的台大醫院，今天舉辦「仁愛醫護大樓新建工程」動土典禮 ，斥資編列總計畫經費18億元、預計2027年完工，除提供732床醫護輪值宿舍外，還設有幼兒園，希望提供員工更好的住宿以及托育環境，台大醫院院長吳明賢表示，安居才能樂業，希望成為讓員工有幸福感的企業、讓護理人員離職率為零。

台大醫院「仁愛醫護大樓」預計為一棟地下3層、地上15層的建物，設置732床醫護輪值宿舍，包含單人套房、雙人套／雅房及運動空間還有幼兒園，吳明賢表示，台大醫院為國家級教學醫院，醫護人員肩負照護急重難罕病人的重責大任，輪值後必須充分休息，舒緩工作壓力，才能確保醫療照護品質。

吳明賢表示，人才是醫院最大的資產，且大多數年輕同仁，家有學齡前幼兒須照顧，因此醫院設有幼兒園，讓同仁無後顧之憂地安心工作，對留才有很大加分效果。從2011年起陸續編列近8億元預算計畫興建醫護宿舍，歷經土地淨空、規劃及申請興建審查等程序，且受新冠肺炎疫情、營造物價上漲等因素影響，使建築成本大幅增加，但本院仍斥資編列總計畫經費18億元，於此仁愛路上的精華基地，興建仁愛醫護大樓，作為醫護宿舍、員工運動空間及幼兒園，預計2027年5月完工。

「當你決定要做好事，全世界都會來幫你，」吳明賢說，一件事情完成就像大隊接力，這棟宿舍位在蛋黃中的蛋黃區，不敢說絕後但一定是空前，希望能在這麼好的、有象徵性的地區，提供給員工好的住宿環境，畢竟能安居才能樂業，因為台大是台灣人的台大，醫院肩負照顧國人健康的責任，也要自律經營。

台大校長陳文章則說，醫護人員非常辛苦，要24小時輪班照顧患者，歷經SARS和新冠肺炎等疫情後，感受到沒有醫護人員悉心照顧是不容易的，希望讓員工能照顧好家庭，對工作的熱忱和使命感可以更提升，也希望未來有多一個地方讓教職員工、學生都能好好休息、照顧家人。

衛福部醫事司長劉越萍今天則以校友身份「回娘家」，她說台大有很大的包袱，但也會傳承並開創，只要有機會就能創出新局，所以她接到通知時，一度懷疑今天行程的地點是否有錯，後來才發現原來2011年就開始規劃了，「醫護大樓對於穩定醫療人員是最重要的，沒有滿意的員工，就不會有好的服務」。

台大醫院 宿舍 幼兒園

延伸閱讀

掛號收費無上限？ 衛福部：醫療院所不敢亂漲「大家都在恐怖平衡」

賴清德推動健康台灣論壇 邀陳志鴻擔任召集人

新北爆麻疹群聚！34歲醫護接觸確診者染疫 兩處足跡公布、匡列341人

盼天燈節與環境永續共存 新北號召百人淨山文化走讀

相關新聞

今下午起各地降雨增 周三早晚最冷10度周日再冷一波

本周兩波冷空氣影響，中央氣象署指出，鋒面通過，今天下午起，各地降雨機率提高，到明白天起減緩；明天至周四清晨，大陸冷氣團南...

吳德榮：傍晚鋒面抵達快閃 降雨轉涼下探13度

春天天氣變化大，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，傍晚鋒面抵達，氣溫下降，中部...

吳聖宇：今鋒面通過降雨多 明後天氣好轉下探10度

天氣變變變，本周溫度仍是上上下下，要注意溫差適時增減衣物，避免感冒。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天指出，今鋒面通過降雨...

交通微罪不開放檢舉 路權團體不滿17日召千人全台快閃

行政院會日前通過「道路交通管理處罰條例」修正草案，開放罰鍰1200元以下的「微罪」不開放檢舉、記點，引發路權團體不滿。行...

張曉風最新散文集「八二華年」 82歲是人生最好的年紀

「二八是女子的妙齡。不過，我認為八二也是。」82歲的散文家張曉風，近日出版最新散文集「八二華年」。她年輕時以可叵為筆名寫...

影／福島核災13周年 民團立院外反對核電延役

全國廢核行動平台上午在立法院群賢樓外舉行「福島核災十三周年-勿忘核災教訓，反對核電延役」記者會。綠色公民行動聯盟秘書長崔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。