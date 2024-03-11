斥資18億！台大醫院要在「蛋黃中的蛋黃區」蓋宿舍

近期不少醫院加薪留才，而身為重要醫療重鎮的台大醫院，今天舉辦「仁愛醫護大樓新建工程」動土典禮 ，斥資編列總計畫經費18億元、預計2027年完工，除提供732床醫護輪值宿舍外，還設有幼兒園，希望提供員工更好的住宿以及托育環境，台大醫院院長吳明賢表示，安居才能樂業，希望成為讓員工有幸福感的企業、讓護理人員離職率為零。

台大醫院「仁愛醫護大樓」預計為一棟地下3層、地上15層的建物，設置732床醫護輪值宿舍，包含單人套房、雙人套／雅房及運動空間還有幼兒園，吳明賢表示，台大醫院為國家級教學醫院，醫護人員肩負照護急重難罕病人的重責大任，輪值後必須充分休息，舒緩工作壓力，才能確保醫療照護品質。

吳明賢表示，人才是醫院最大的資產，且大多數年輕同仁，家有學齡前幼兒須照顧，因此醫院設有幼兒園，讓同仁無後顧之憂地安心工作，對留才有很大加分效果。從2011年起陸續編列近8億元預算計畫興建醫護宿舍，歷經土地淨空、規劃及申請興建審查等程序，且受新冠肺炎疫情、營造物價上漲等因素影響，使建築成本大幅增加，但本院仍斥資編列總計畫經費18億元，於此仁愛路上的精華基地，興建仁愛醫護大樓，作為醫護宿舍、員工運動空間及幼兒園，預計2027年5月完工。

「當你決定要做好事，全世界都會來幫你，」吳明賢說，一件事情完成就像大隊接力，這棟宿舍位在蛋黃中的蛋黃區，不敢說絕後但一定是空前，希望能在這麼好的、有象徵性的地區，提供給員工好的住宿環境，畢竟能安居才能樂業，因為台大是台灣人的台大，醫院肩負照顧國人健康的責任，也要自律經營。

台大校長陳文章則說，醫護人員非常辛苦，要24小時輪班照顧患者，歷經SARS和新冠肺炎等疫情後，感受到沒有醫護人員悉心照顧是不容易的，希望讓員工能照顧好家庭，對工作的熱忱和使命感可以更提升，也希望未來有多一個地方讓教職員工、學生都能好好休息、照顧家人。

衛福部醫事司長劉越萍今天則以校友身份「回娘家」，她說台大有很大的包袱，但也會傳承並開創，只要有機會就能創出新局，所以她接到通知時，一度懷疑今天行程的地點是否有錯，後來才發現原來2011年就開始規劃了，「醫護大樓對於穩定醫療人員是最重要的，沒有滿意的員工，就不會有好的服務」。