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影／民團反對交通部縱容違規 呼籲停止殘害交通
行人零死亡推動聯盟上午在立法院群賢樓外舉行記者會，就行政院於上周四院會通過「道路交通管理處罰條例」修正草案，送交立法院審查一事，對此表達對此一修改草案的立場及訴求。
行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧表示，行政院會通過此修正草案，將取消10項交通違規不得檢舉、記點。其中第2項手持電話通話、第4項大車倒車無人指引，未打燈、不注意行人，都是非常危害道路安全的違規樣態。陳愷寧進一步指出，其第 5、6、7、8、9項更是完全開放違規停車在「人行道、行人穿越線、路口、公車站、消防栓、學校出口」、「併排、快車道臨停」等，都不再開放檢舉和記點，不僅侵害弱勢用路人權益、 對守法駕駛不公、變相放任違規，在這些地方一但發生意外都會是嚴重死傷的事故。
陳愷寧指出，去年遊行執政黨給出2030死傷減半的承諾，可說是背道而馳。去年的交通死傷高達3000多人，受傷人數突破53萬創新高。交通部並沒有檢討、改善、還要開放違規；從數據發現去年的吊扣數根本沒有上升，反而下降1萬多件，將近一半，吊銷數也減少500件。在目前的道路安全環境下，吊扣、吊銷也不嚴重的狀況下，不應開放更多的違規，執法不應走回頭路，如此殘害用路人的性命。會中也提出「道路工程要改善」、「配套措施要規劃」、「駕訓教育要改革」、「交通執法要加強」及「退回修法草案」等五大訴求。
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