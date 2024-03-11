影／民團反對交通部縱容違規 呼籲停止殘害交通

行人零死亡推動聯盟上午在立法院群賢樓外舉行記者會，就行政院於上周四院會通過「道路交通管理處罰條例」修正草案，送交立法院審查一事，對此表達對此一修改草案的立場及訴求。

行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧表示，行政院會通過此修正草案，將取消10項交通違規不得檢舉、記點。其中第2項手持電話通話、第4項大車倒車無人指引，未打燈、不注意行人，都是非常危害道路安全的違規樣態。陳愷寧進一步指出，其第 5、6、7、8、9項更是完全開放違規停車在「人行道、行人穿越線、路口、公車站、消防栓、學校出口」、「併排、快車道臨停」等，都不再開放檢舉和記點，不僅侵害弱勢用路人權益、 對守法駕駛不公、變相放任違規，在這些地方一但發生意外都會是嚴重死傷的事故。