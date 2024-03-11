交通微罪不開放檢舉 路權團體不滿17日召千人全台快閃

行政院會日前通過「道路交通管理處罰條例」修正草案，開放罰鍰1200元以下的「微罪」不開放檢舉、記點，引發路權團體不滿。行人零死亡推動聯盟今宣布，下個戰場就在街頭，預計3月17日於全台八、九個縣市發起串連快閃，估逾千人參與；23日聯盟將赴立法院門口遊行，提出道路工程改善、退回法案等五大訴求，喊話立委擋下「修惡」。

為甩行人地獄惡名，去年6月30日，違規記點新制上路，擴大違規記點及檢舉項目，包含路口、公車站10公尺內或併排違停都開罰並記點，1年內記12點吊照2個月、2年內扣照2次再違規記點吊銷駕照，引發職業駕駛團體認為過於嚴苛，影響生計。

交通部長王國材日前在接受網路媒體專訪時，拋出「微罪不記點」解套；行政院會7日通過在消防栓前停車、併排臨停等十項、1200以下罰鍰微罪不開放檢舉、記點修正草案，將送立法院審查，引發路權團體不滿，痛批道安走回頭路。

行人零死亡推動聯盟、台灣安全駕駛監督聯盟、台灣警察工作權益推動協會、台灣交通安全協會等倡議行人路權改革代表，以及台灣警察工作權益推動協會，今天上午在立法院群賢樓前，共同召開記者會；現場也邀請職業駕駛團體，包括台北市計程車駕駛員職業工會、中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會，共同與會發言。

行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧會中致詞指出，行政院會日前通過此修正草案，將取消10項交通違規不得檢舉、記點；其中第2項手持電話通話、第4項大車倒車無人指引、不注意行人，均為危害道路安全相當程度的違規，無法理解行政院竟會通過該項目不得檢舉。

此外，第 5、6、7、8、9項更是完全開放違規停車在「人行道、行人穿越線、路口、公車站、消防栓、學校出口」、「併排、快車道臨停」等，都不再開放檢舉和記點，不僅侵害弱勢用路人權益、 對守法駕駛不公、變相放任違規；這些地方一但發生意外都會是嚴重死傷事故，政策走回頭路，這和去年遊行執政黨給出2030死傷減半承諾，可說背道而馳。

另外，第10項於「身心障礙專用停車格」違規停車甚至也列入不開放，在為違規者大開後門之虞，連身障者權益也犧牲，最不能理解。

陳愷寧表示，去年交通死傷高達3000多人，受傷人數突破53萬創新高，交通部並無檢討改善，還要開放違規。從數據中看到，去年吊扣數根本未上升，反而下降1萬多件，吊銷數也減少500件。

她指出，從去年11月抗爭至今，不斷向交通部喊話要求在開放違規前，應先提出改善道路工程設施時程計畫、規畫開放路側上下客貨配套措施，以及擴大民間參與等。

陳愷寧表示，既然溫和對話無效，聯盟接下來只好再上街頭。預計在3月17日上午10時，在台北、桃園、新竹、台中、高雄、台南、雲林，展開街頭快閃行動。

此外，也將在3月23日立法院門口舉辦集會遊行，懇請三大黨立委擋下不合理法案，聯盟提出五大訴求包括：道路工程要改善、配套措施要規劃、駕訓教育要改革、交通執法要加強，以及退回修法草案。

下一代學生行人路權聯盟副召巫愷政表示，2022年台灣被外媒稱為行人地獄，當時行政院、交通部、內政部，都告訴全國人民，要改革保護行人。然而，上周行政院院會通過道交條例修正草案，禁止民眾檢舉罰鍰1200元以下違規項目，同時也不記點，形同為全國「違規魔人」開後門，他並質問：每年路上有多少人因政府口中所稱的「微罪」傷亡？

台灣安全駕駛監督聯盟理事長林美娜表示，交通安全人命關天，不容打折，交通部卻奢言微罪不處罰、不記點，當前駕駛規範一試定終身，記點才能汰除不適任駕駛規範，「王國材你是醉了嗎？」

台灣警察工作權益推動協會常務監事郭歷軒表示，此次攸關執法政策轉變，就基層執法人員角度而言，要是部長級的政策主導者，有壓力就低頭，那等於是告訴大家：基層執法者更可被隨意欺凌，也鼓舞違法者反抗情緒，使基層執勤時更加添危 險。

此外，民眾微罪不舉案件量，在無配套措施解決方案前，恐將直接增加至基層績效要求，更加使警力不足問題，火上添油。 他呼籲，交通部務實與民間團體溝通，提出科學數據討論，警工會樂意提供基層執法人員意見，互相理性交流。

台灣交通安全協會理事長陳宏益表示，所有道安設計與執法工作應立即回歸相關行政部門，交通部應提出全面可行方案，制定時程檢視改善現行交通環境，重新依法界定各式交通車種，分配合理運行車道配置，與規畫合乎一定比例停車空間；內政部補充必要交通機動警務人員，或採取合格交通指導員配置，確實執行道路機動巡邏，對道路缺失立即回報，提出修正建議消除違規熱點。

台灣障礙者權益促進會副秘書長劉于濟說，交通部當前提出的政策，更易助長障礙停車位遭占用，政府不應該開倒車，保障身障者權益，否則只是把身障者往家裡推。

台北市計程車駕駛員職業工會發言人李威爾強調，駕駛團體同樣支持交通零死亡目標，奠基於此，駕駛該改變什麼，以及行人該注意什麼，是所有用路人應思考方向，政府及立委也應為改善用路環境安全，負最大責任。

李威爾表示，要點名即將就任的準總統賴清德，要找能實務解決交通問題的閣揆，「不要找不食人間煙火的人」；中央與地方政府請扛起各自要負的責任，針對道路及號誌改善，別再互相踢皮球，道路及號誌改善；立委應緊盯、監督中央在道路與號誌改善的預算制定與執行；此外，行政院應該指派政務委員，擔任跨部會協商小組，針對道路與號誌改善，成立專責小組，真正改善現在交通問題。

中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會理事長鄭力嘉說，地方政府應多設置計程車招呼站、避車彎道以及可臨停之處，盡速完善交通標示。此外，對物流業司機、遊覽車駕駛，也帶來極大的困擾，應全盤檢視可臨停車位。

他認為，浮濫檢舉造成社會對立，支持情節重大違規事項，民眾才能檢舉；職業駕駛也會是行人，期盼共同創建行人零死亡未來。

行人零死亡推動聯盟理事劉成謙會後受訪表示，快閃街頭採柔性形式，並以行人為主軸，各縣市視情況有不同變化，例如在無人行道或行人被迫走上車道之處，讓更多人重視弱勢用路人問題，確切地點仍待討論。