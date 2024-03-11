蘇丹紅風暴 侯友宜：食安從源頭管理、邊境管制
使用工業用色素蘇丹紅的調味粉流竄全台，衛福部長薛瑞元曾表示一個月內清查完畢，但被認為太慢。新北市長侯友宜今天受訪指出，蘇丹紅事件影響遍及全國各地，造成食安很大衝擊，他認為，所有食品安全最重要是源頭管理，要把邊境守著，中央跟地方要攜手合作。
蘇丹紅辣椒粉風暴延燒，各縣市營養午餐、醫療、長照及社福機構紛紛預防性禁用辣椒、咖哩及胡椒粉。侯友宜今天表示，若邊境無法管制，地方、中央要配合逐項清查，新北這段時間已經禁用相關調味品，包括社福、長照機構，還有孩子學校營養午餐都禁用三個月。
至於何時再用，侯友宜說，之後會再跟專家學者充分考量下才有可能，新北市現階段就是全力回收，相關數據與資料衛生局會定時公布，也會跟外縣市一起攜手並肩作戰。
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