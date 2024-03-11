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賈新興：未來10天水氣多明晚到周三大陸冷氣團影響

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天說，未來10天水氣多。本報資料照片
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天說，未來10天水氣多。本報資料照片

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」分析指出，未來10天水氣多，今天中午前後受鋒面影響，明清晨嘉義以北及宜花仍有局部短暫雨， 嘉義以南及台東有零星短暫雨。明晚至後天受大陸冷氣團影響，宜花有零星短暫雨，午後竹苗以南山區有零星短暫陣雨。

賈新興指出，14日（周四）午後中部山區有零星短暫雨，周五華南雲系移入，新竹以北、中投山區及宜蘭有零星短暫雨，周六午後山區有零星短暫雨。

賈新興指出，下周日（17日）至下周二（19日）受東北季風及水氣移入影響，午後嘉義以北及宜花東有零星短暫雨，18日苗栗以北及宜花東有局部短暫雨，午後台中以南山區亦有零星短暫雨。19日彰化以北及宜花東有局部短暫雨，台中以南山區亦有零星短暫雨。20日水氣移入影響，苗栗以北及宜花東有局部短暫雨，苗栗以南有零星短暫雨。

但賈新興指出，超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

嘉義 賈新興

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