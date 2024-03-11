76歲照顧100歲失智父 互助喘息讓她喘口氣

「十年前，爸爸確診失智症，照顧迄今已十年，他今年一百歲。」七十六歲陳彩容說，這些年來，她及弟、妹照顧罹病老父親，以及動作遲緩的母親，耗費心力。去年十二月起，陳彩容帶著爸爸參與家庭照顧者關懷總會互助喘息換工服務，她當一天志工，換到兩天優閒的周日時光，開心地說，「自己身體好，才能好好照顧爸媽。」

陳彩容表示，長照是複雜的工作，照顧失智者更是艱辛，曾有一年夏天，爸爸整整一個月不想洗澡，體味之難聞，讓人受不了；隨著病情嚴重，出現幻覺，他常指著客廳角落，問到「為什麼有兩個女生站在那裡？」

陳爺爺周一至周五均會至機構、日照中心，參加課程，新冠疫情期間，只能待在家裡，病情惡化快速。去年九月失智症月，陳彩容在園遊會上得知家總「互助喘息」訊息，她相當開心，除了周一至周五，周日也能安排父親上課，與人互動。

不料，去年十一月時，陳爺爺突然心衰竭、全身水腫，緊急送到振興醫院，醫師給予一個月利尿劑治療，並希望家屬要有心理準備，陳家大小哭著準備後事，而陳爺爺也直嚷著「這一關可能難過了」。所幸，經治療一個月，心衰竭病情穩定，返家休養，十二月起參與社區互助喘息。

陳彩容表示，參與互助喘息，她在某個周日擔任志工，在專業照護員帶領下，共同照護五六個失智失能長者，其中也包括自己父親。接著連續兩個周日，就能獲得充分的休息，將父親送至日照中心後，至圖書館擔任志工，或到附近公園走走放鬆，找老友聊天，宣洩壓力，感謝家總的安排。

老人照顧老人，已經成為社會趨勢，陳彩容說，最重要的是照顧好自己的身體，保持「順其自然、隨遇而安」的心情，才有力量照顧爸媽，希望兩老無痛平靜地走完這一生。