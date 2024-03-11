雙北265家院所 擬漲掛號費

衛福部取消掛號費調整備查制度且不再有上限，外界憂心掛號費愈來愈貴，衛福部長薛瑞元雖回應，開放上限不代表一定會漲價、公立醫療機構不漲價會產生定錨作用，但新北已有一七○家、北市有九十五家醫療院所申請調漲，其中新北有三家向衛生局申請調整掛號費超過三○○元。

醫師公會全聯會理事長周慶明說，新北有一八○○家診所，一七○家申請約占一成。他在新莊的診所仍維持一五○元，全台有一萬多家診所，一定有隱形天花板，互相牽制，診所怕病人流失不敢隨便調整，診所光漲到二○○元壓力就很大了，漲到三○○元以上非常少數，不是放寬上限大家就會馬上調漲，但在萬物皆漲情況下，未來仍有緩步上漲趨勢。

周慶明說，最根本問題還是健保總額不足，台北區健保浮動點值已經到○點八，代表健保點數一點僅能換到○點八元，形同打八折，讓大家都快受不了。新北一名診所醫師說，若一顆藥成本二元，健保價是一點六元，打八折為一點二八元，開一顆藥虧一顆，長期就撐不下去。

新北衛生局專委、醫事科長楊時豪也說，申請調漲的診所多因掛號人事成本、調閱病歷、基本工資調漲或是診所改用網路掛號，診所想調漲掛號費，與基本工資成長及健保點值打折確實最相關。

北市衛生局醫事管理科長陳怡龍表示，北市申請掛號費調漲約九十五家，去年有二○五家，大多從一五○元調漲至二○○或三○○元，診所也怕掛號費太高嚇跑病人，基本上漲幅不會太大。

新北市三重區一家診所申請調漲到一千元。業者解釋，為了未來卅年不用再跟衛生局公文來往才便宜行事申請，沒想到竟審核通過，其實掛號費還是一五○元，加上部分負擔共二○○元。