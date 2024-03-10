喘息創新2／照顧失智父親10年 陳彩容談到這事紅了眼眶

「10年前，爸爸確診失智症後，照顧到現在已有10年了。」76歲陳彩容說，爸爸今年100歲了，這些年來都是她及弟弟、妹妹負責照顧，同時還要照顧一百歲的媽媽，真的耗費心力。去年12月至今，陳彩容帶著爸爸參與家庭照顧者關懷總會的互助喘息換工服務，讓身心獲得紓解，現在每到周日爸爸很期待到家總互助喘息的地點上課，像是昨天上午6點就想出門上課，並有助失智病情控制。

陳彩容說，長照是個複雜的工作，失智更是不可逆的疾病，如照顧過程時，有一年夏天，爸爸突然變得不想洗澡，時間約持續一個月，那時真的受不了爸爸不洗澡的味道，只能每2天換1次衣服，當看爸爸精神不錯，就想辦法安排洗澡，照顧真的很不容易。

爸爸失智後，平時周一至五安排到機構、學校參加課程，但新冠疫情期間，無法外出外出上課，病情惡化快速。陳彩容說，那時爸爸在家常說，「為什麼家中有兩個女生站在那裡？」其實這是爸爸已出現幻覺，一直希望周六、日沒有上課的日子，有地方可以帶著爸爸出門上課。去年9月失智症月，陳彩容在園遊會上接觸到家總的互助喘息，心想太棒了，終於有地方讓爸爸上課。

但沒想到，11月時，爸爸突發心衰竭、全身水腫，緊急送到振興醫院，醫師給予1個月利尿劑治療，但說爸爸病情如果沒有好轉，家屬可能要有心理準備，當時被嚇到，真的開始準備後事，而爸爸當時也感覺自己的狀況，直說「這一關可能難過了」；回想起當時緊張的心情，陳彩容不禁泛紅眼眶說，雖然在家爸爸常罵她、和她生氣，但聽到爸爸這樣說，心中仍是充滿難過。