喘息創新1／互助喘息服務再擴大 家總創新結合鄰里網絡

台灣進入大缺工時代，長照服務更缺人力，家庭照護者往往沒有替手，無法獲得休息。家庭照顧者關懷總會（簡稱家總）去年與國立台北護理健康大學合作創新「互助喘息」試辦計畫，由一位專業照服員搭配一位照顧者志工，而照顧者志工值班1天，就可喘息2天，紓解壓力。家總表示，今年試辦計畫進入第2年，將強化增加案源策略，包括教育宣導、培力專業人員、社區鄰里合作。

衛福部預估，全國失能人口於民國110年已逾87萬人，目前失智人口也超過30萬人，另衛福部於111年統計，55歲以上住機構人數約9.8萬人，其中48.45%住在長照機構，但其實有更多的失能、失智長輩是由家人照顧。

家總秘書長陳景寧說，長照不是輕鬆工作，照顧者需面對被照顧者的不佳情緒，過往長照服務關注被照顧者需求，現在應轉向照顧者角度，安排居家、日照及互助喘息等不同服務，，國內約1千多家日照中心，僅周一至五提供服務，讓照顧者平時忙於工作外，假日緊接者照顧長輩，無法獲得休息，互助喘息的精神是讓照顧者在周末時段，可以有1天的休息時間。

互助喘息試辦計畫去年5月開始為期3年。陳景寧表示，目前約9成互助喘息被照顧者為失智長輩，三分之一為重度失能個案，但一年來發現案源不足，必須克服，主因是民眾不清楚互助喘息的換工模式，不敢輕易嘗試，且許多家庭照顧者覺得不需要休息，特別在嘉義等鄉村地區較台北市等都會區，照顧者沒有休息概念，另長照個管師等服務系統，未與互助喘息的換工模式相互結合。

陳景寧說，今年將加強照顧者互助喘息宣導，開放所有試辦地點讓民眾體驗，並從本月開始為長照個管師及專員進行教育訓練，希望他們理解及傳達互助喘息理念，並轉介有需求的個案，讓互助喘息服務更為深入。

今年最重要的是透過鄰里系統及社區營造單位，推廣互助喘息服務。陳景寧說，目前全國長照涵蓋率已破7成，但還有3成未被覆蓋，這些人多在社區，目前於台北市共有2個里開始推廣互助喘息並向下扎根，如文山區明興里長鄢健民會進行普查，調查該里失能、失智、身心障礙長者及照顧者有多少人？以找出真正需要的案源，以嫁接長照資源串連起社區長照守護網絡。

陳景寧說，互助喘息試辦1年發現，互助喘息不僅是讓照顧者獲得喘息，彼此間還可以互相學習照顧經驗及技巧，並得到心理支持及互助，目前有「復華長青多元服務中心-復華據點」、「萬華中正據點」，嘉義市「幸福樹日照中心」、「厚福花甲食堂」等5處試辦地點，今年會擴增至15個地點，期待能成為長照2.0新型態的喘息支付服務模式。