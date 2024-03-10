迎接青年節 高市救國團「南、北連線淨灘」愛地球
救國團慶祝今年度青年節，高雄市團委會、高雄市團友會、社會團務諮詢委員會與發展委員會合作，今天聯手在北高雄茄萣及南高雄林園海邊舉辦「南、北連線淨灘活動」，600餘名青年學子及民眾參與淨灘，藍綠民代都到場關心海洋環境。
高雄市救國團主委李樑堅、副主委陳正怡及發展委員會會長林仁興等人帶領參與夥伴一起淨灘。立委林岱樺，議員王耀裕、前民政局長曹桓榮等人到場鼓勵參與者，淨灘成果豐碩。
李樑堅表示，透過淨灘服務呼籲更多團體和個人投入到環保，攜手守護地球，另期許透過社區參與，喚起更多對環境議題的關注，為永續發展盡心力。
陳正怡說，除了要減少海洋垃圾，也希望透過活動呼籲大家，日常生活養成節約用水，減少使用一次性塑膠，共同守護美麗家園。
每年3月是救國團的「青年關懷月」，救國團固定在青年節前成立青年節籌備委員會，籌備公益活動慶祝青年節。今年以「花Young藍圖、築夢幸福」為主題，鼓勵青年發揮個人優勢，攜手共築未來，打造屬於自己的夢想藍圖。
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