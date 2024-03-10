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清冠一號獲好評 蘇奕彰：清腦及醒腦一號將技轉

中央社／ 新北10日電
衛福部國家中醫藥研究所長蘇奕彰（中）10日透露，研究所在針對治療失智症等腦部疾病的「清腦一號」和中風復能的「醒腦一號」研發上都有很大突破，預計22日召開徵求技術轉移說明會，正式進入招商階段。圖／中央社
衛福部國家中醫藥研究所長蘇奕彰（中）10日透露，研究所在針對治療失智症等腦部疾病的「清腦一號」和中風復能的「醒腦一號」研發上都有很大突破，預計22日召開徵求技術轉移說明會，正式進入招商階段。圖／中央社

衛福部國家中醫藥研究所所長蘇奕彰今天表示，COVID-19疫情期間，全球使用清冠一號逾400萬人，後續針對失智症及中風患者研發清腦一號、醒腦一號，已進入技術轉移的招商階段。

衛福部國家中醫藥研究所在官網上公布，將在3月22日舉辦「清腦一號和醒腦一號分別用於治療失智症和中風後遺症」徵求技術轉移說明會。

「中華民國中醫師公會全國聯合會第94屆國醫節慶祝大會」今天在新北市政府大樓舉行，蘇奕彰接受媒體聯訪時表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，全球使用清冠一號逾400萬人，國內就有183萬人公費使用，加上自費，使用量至少再增加1倍以上。

他表示，清冠一號準備取得國內藥證，清冠二號也正在做臨床藥證規劃，清冠二號主要針對肺部嚴重血栓纖維化、損傷的重症、慢性的病人，照顧上還多了心肺功能增強藥物，目前臨床使用上效果相當不錯。

他表示，目前已有一些大學的附屬醫院將清冠一號往癲癇、腎病、癌症照護做研究，認為將來是一個廣效性的藥物，可以作治療或輔助性治療。

至於COVID-19確診後遺症「長新冠」，他表示，病人使用清冠一號留下長新冠後遺症比例很少，不會進行相關研發，因此，用中醫傳統辨證治療方式就足夠了。

他表示，國家中醫藥研究所針對治療失智症的退化性阿茲海默症的「清腦一號」和中風復能的「醒腦一號」的研發上都很大突破，3月22就會召開徵求技術轉移說明會，正式進入招商階段。

今天在中華民國中醫師公會全國聯合會第94屆國醫節慶祝大會上，由總統蔡英文頒發蘇奕彰等人「清冠一號研發貢獻獎」，以及「第一屆中醫師華佗醫療奉獻獎」吳元劍、卓青峰、吳清源、黃澤宏、許堯欽、陳旺全、黃新發。

COVID-19 中醫 清冠一號

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