掛號費上限取消 周慶明估漲價院所恐不到1成：有隱形天花板牽制

衛福部4日取消醫療機構掛號費調整備查制度，形同取消全國統一的掛號費上限，衛福部長薛瑞元今受訪指「開放上限不代表一定會漲價」。醫師公會全聯會理事長周慶明認為確實如此，自身位於新莊的診所仍維持150元掛號費，雖然上限取消，但全台約有1萬多家診所一定有隱形天花板，互相牽制，診所怕病人流失不敢隨便調整，但未來有緩步上漲趨勢。

周慶明指出，醫療機構收取掛號費參考範圍2010年公告，門診上限150元，超過此範圍向地方衛生局備查，但各地衛生局備查機制不同，有些申請就會通過，有些審查嚴格不易通過，因此公會向衛福部建議取消備查制度，讓掛號費審查制度全國一致。

「不是放寬上限大家就會馬上調漲」周說，目前全台約有1萬多家診所，各地診所情況不同、競爭力、考量的點也不同，多數診所掛號費落在100至150元。由於掛號費涵蓋店租、水電成本及人力工資，在萬物皆漲的情況下，未來有緩步上漲趨勢，認為現階段新北1800家診所來說，調漲家數應該不到1成，診所光漲到200元壓力就很大了，漲到300元以上非常少數。

周說，最根本問題還是健保總額不足，台北區健保浮動點值已經到0.8，代表健保點數無法一點換一元，僅能換到0.8元，形同打8折讓大家都快受不了。

新北有3家向衛生局報備調整掛號費超過300元，其中一家位於三重固的診所申請掛號費1000元，業者在臉書解釋，是為30年不用再跟衛生局公文來往，便宜行事申請1000元，沒想到竟審核通過。不過業者也說，其實診所還是掛號費150元，加上部分負擔50元總共200元。