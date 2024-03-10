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醫談斷食善終與安寧療護差異 研究揭臨終前「這麼做」對病人最好

中央社／ 台北10日電
近年「斷食善終」引發討論，醫師說明，斷食反而會讓患者與家屬過度關注身體變化，忽略臨終前心理、社會和靈性面的需求。 示意圖／ingimage
近年「斷食善終」引發討論，醫師說明，斷食反而會讓患者與家屬過度關注身體變化，忽略臨終前心理、社會和靈性面的需求。 示意圖／ingimage

近年「斷食善終」引發討論。醫師說明，安寧療護是照病患情況調整處置，讓身體相對穩定；斷食反而會讓患者與家屬過度關注身體變化，忽略臨終前心理、社會和靈性面的需求。

「斷食善終」透過逐步減少餵食，讓患者慢慢走向死亡。近來隨著相關書籍出版，此議題引起討論。

馬偕醫院安寧療護教育示範中心、精神科醫師方俊凱今天接受媒體電訪表示，這樣做雖然看起來很自主，但許多時候並非病人本人決定，而是家屬決定，「這對病患來說，能不能提供最好的狀態、最好的生活品質？」

方俊凱說明，安寧療護中，本來就有在患者最後一段路時，開始逐步減少水分和進食的作法；「病人自主權利法」的「預立醫療決定」中，則可指事先表明，拒絕維持生命治療、人工營養及流體餵養或其他與醫療照護、善終等相關意願，但都需要搭配醫護專業判斷。

怎樣對病人是好的，方俊凱指出，台灣、日本、韓國3國最新跨國研究，記錄病人狀況、生活品質、疼痛及舒適度等指標後發現，在患者最後臨終前完全不給水分，其實對病人並不是最好的，反而是在過世前1週每天給水500cc，前兩天給水250cc，才會是最好的。

安寧患者常見有疼痛、呼吸喘、意識混亂等不舒服狀況，都可能降低生存意志。方俊凱指出，其中疼痛可使用嗎啡類製劑減輕，喘可用化痰等方式改善，躁動混亂則可用低劑量精神抑制劑緩和；「安寧療護不是甚麼都不做，而是照著病患的病況調整」，上述這些痛苦狀況，醫療人員通常不到1個小時就能幫助緩解。

方俊凱指出，患者越到末期，心理、社會和靈性上的需求，就越發重要，不僅要讓患者平靜、減少不安，也要協助在社會上和家人、朋友好好道別，讓人際關係好好結束，靈性上則看患者是否覺得此生有意義感與幸福感，「如果充滿遺憾，就會充滿恐懼，但如果覺得此生該做的事都做了，就可以沒有恐懼放下一切」。

安寧療護與斷食善終差異，方俊凱說明，安寧是讓患者身體狀況相對穩定，專注處理心社靈上的問題；但斷食善終過程中，患者身體不斷在變動，反而病人和家屬都會過度在乎身體狀況，恐怕無法好好關注心社靈需求。

方俊凱說，每個安寧團隊都會以各自模式提供專業，這也是為什麼台灣安寧善終照護品質可以衝上全球第3名；呼籲病友與家屬，與其自己尋求他法，不如找專業團隊處理。

病人自主權 馬偕醫院

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