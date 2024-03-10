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好天氣沒了！未來一周迎2波鋒面 明起變天轉濕冷「愈晚愈冷」

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象署表示，未來一周有2波鋒面影響，明天首波鋒面通過，白天起降溫，且北部、東北部越晚越冷。記者余承翰／攝影
中央氣象署表示，未來一周有2波鋒面影響，明天首波鋒面通過，白天起降溫，且北部、東北部越晚越冷。記者余承翰／攝影

中央氣象署表示，未來一周有2波鋒面影響，明天首波鋒面通過，隨後東北季風或大陸冷氣團南下，白天起降溫，且北部、東北部越晚越冷，各地水氣偏多，全台有雨，這波冷空氣影響到下周三，下周日再有另一波鋒面影響，各地轉涼。

氣象署預報員林定宜表示，明天天氣變化大，鋒面通過，隨後東北季風或大陸冷氣團南下，白天起氣溫下降，但降幅不大，北部、東北部越晚越冷，低溫約14、15度，其他地區約16至18度，高溫中部以北、東半部約19至22度，南部地區約23至25度。各地水氣明顯偏多，東半部有局部短暫雨，南部也有局部短暫陣雨。

他也說，明天到後天清晨，中部以北3500公尺以上高山，若低溫及水氣能配合，會有局部冰霰或降雪、路面結冰，提醒民眾留意。另外，今天晚間桃園沿海空曠地區、恆春及澎湖要留意強陣風，明天基隆北海岸及恆春也有較強陣風。明晚到後天馬祖則霧或低雲，民眾要留意航班。

林定宜指出，周二、周三這波東北季風或大陸冷氣團影響，水氣比較少，只有迎風面東半部、恆春半島及西半部山區有零星雨，其中，周二清晨因殘留水氣，西半部也有零星短暫雨。周四冷空氣減弱，偏東到東南風環境，北部及東北部回溫，東半部有局部短暫雨，西半部山區也有零星雨。

他表示，周五、周六風向偏東到東南風，華南水氣不定時移到台灣上空，北部、東半部有降雨，西半山區也有零星雨，其他地區為多雲。周日再下一波鋒面來襲，北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區也有零星雨，各地轉涼。

冷氣團 東北季風

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