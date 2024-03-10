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屏東縣潮州空品亮紅燈 環保局：54家固定汙染源應降載減排

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣潮州鎮空品呈紅色警示等級，環保局啟動空品不良應變作業，提醒民眾隨時注意空氣品質，做好自我防護。圖／屏東縣府環保局提供
屏東縣潮州鎮空品呈紅色警示等級，環保局啟動空品不良應變作業，提醒民眾隨時注意空氣品質，做好自我防護。圖／屏東縣府環保局提供

近日受強烈大陸冷氣團影響，東北風挾帶境外汙染物移入，屏東縣潮州鎮空品亮紅燈，屏東環保局啟動空品不良應變作業，要求轄內54家固定汙染源工廠降載減排、51家砂石場落實道路洗街、30大營建工地內外灑水及洗掃，務必讓外來汙染影響降至最低。

屏縣環保局表示，屏東縣空氣品質近8成以上受境外汙染物影響，因位於全國最下風處及尾流弱風區，容易讓東北季風挾帶境外汙染物累積聚集，使這幾天的空氣品質達到「對敏感族群不健康」等級，甚至短時間達紅色警示等級。

環保局表示，已依「屏東縣區域空氣品質惡化防制措施」，成立空氣汙染防制應變小組，啟動空品不良應變，通報固定汙染源54家大型工廠降載減排、51家砂石場啟動防制措施並要求落實道路洗街工作、前30大營建工地配合工地內外灑水及洗掃作業259.2公里。

環保局表示，針對移動汙染源加強烏賊車查核共895輛，另對露天燃燒熱區及餐飲業者查核，並未查獲違規案件；統計本次執行應變作業PM10減少474公斤、PM2.5減少112公斤。

環保局呼籲，敏感族群、老人、小孩等抵抗力較弱者請務必做好自我防護措施，並減少戶外活動，亦可多加利用「屏東空氣品質通報即時通」手機APP，查詢最新空品資訊。

屏東縣潮州鎮空品呈紅色警示等級，環保局啟動空品不良應變作業，提醒民眾隨時注意空氣品質，做好自我防護。圖／屏東縣府環保局提供
屏東縣潮州鎮空品呈紅色警示等級，環保局啟動空品不良應變作業，提醒民眾隨時注意空氣品質，做好自我防護。圖／屏東縣府環保局提供
屏東縣潮州鎮空品呈紅色警示等級，環保局啟動空品不良應變作業，提醒民眾隨時注意空氣品質，做好自我防護。圖／屏東縣府環保局提供
屏東縣潮州鎮空品呈紅色警示等級，環保局啟動空品不良應變作業，提醒民眾隨時注意空氣品質，做好自我防護。圖／屏東縣府環保局提供
屏東縣潮州鎮空品呈紅色警示等級，環保局啟動空品不良應變作業，提醒民眾隨時注意空氣品質，做好自我防護。圖／屏東縣府環保局提供
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屏東縣 空氣品質 空氣汙染

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