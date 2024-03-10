快訊

到北宜追焦聖地帥氣過彎 19歲騎士慘摔糗翻畫面曝光

iPhone 16 Pro最新設計圖曝一大變化！全新按鈕暗藏這項強大功能

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中油：本周油價不調整

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
明日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.5元、95無鉛汽油每公升31.0元、98無鉛汽油每公升33.0元、超級柴油每公升27.1元。聯合報系資料照
明日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.5元、95無鉛汽油每公升31.0元、98無鉛汽油每公升33.0元、超級柴油每公升27.1元。聯合報系資料照

台灣中油宣布，自明（11）日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.5元、95無鉛汽油每公升31.0元、98無鉛汽油每公升33.0元、超級柴油每公升27.1元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收1.8元及3.1元。

台灣中油表示，受石油輸出國組織及夥伴國(OPEC+)宣布延續自主減產計畫至第二季及沙烏地阿拉伯調漲4月銷往亞洲原油官價等因素影響，導致國際油價上漲。浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲0.91美元，新臺幣兌美元匯率升值0.047元，國內油價依公式計算漲幅為0.76%。

台灣中油指出，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲1.8元及3.1元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收1.4元及2.7元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.4元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收1.8元及3.1元，國內汽、柴油價格皆不予調整。

中油 機制 油價

延伸閱讀

中油宣布 明日起國內汽、柴油價格皆不予調整

加油要快！中油：明起汽、柴油各漲0.1元、0.2元

全都小漲！明日起國內汽、柴油價格各調漲0.1元及0.2元

大家可以回家了！明日起國內汽、柴油價格皆不予調整

相關新聞

2波降價買氣仍低迷... 本周蛋價不變 蛋商稱有調降空間

國內雞蛋銷售從農曆春節過後，買氣持續低迷，考量全台各地蛋商雞蛋囤貨量大，為提高消費者購買意願，近期連續2波調整蛋價，大降...

「涼感眼藥水」小心點了更嚴重 專家提醒4大族群要注意

許多人都有使用涼感眼藥水的經驗，希望藉此舒緩眼睛不適。藥師提醒，帶來清涼感的關鍵成分為「薄荷醇」，角膜受損、眼睛發炎的人...

缺工、預算不足 汐東捷運流標

總經費高達376.93億元的汐東捷運線，因營建成本高，加上缺工問題，日前開標無人投標，流標作收。新北市捷運局表示，將針對...

玉山今晨下冰霰仍有1公分積雪 明另波冷空氣南下各地有雨

受強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署玉山氣象站今天清晨6點59分低溫僅零下2.3度，上午8點05分下冰霰。氣象署表示，玉山氣...

中油：本周油價不調整

台灣中油宣布，自明（11）日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.5元、95無鉛汽...

國內中醫就診數破700萬人 蔡英文盼建制中醫藥完善服務

317是國醫節，中華民國中醫師公會全國聯合會今舉辦第慶祝大會。蔡英文總統今致詞說，中醫就診數已有7百多萬人，隨著中醫藥發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。