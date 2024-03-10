中油：本周油價不調整

台灣中油宣布，自明（11）日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.5元、95無鉛汽油每公升31.0元、98無鉛汽油每公升33.0元、超級柴油每公升27.1元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收1.8元及3.1元。

台灣中油表示，受石油輸出國組織及夥伴國(OPEC+)宣布延續自主減產計畫至第二季及沙烏地阿拉伯調漲4月銷往亞洲原油官價等因素影響，導致國際油價上漲。浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲0.91美元，新臺幣兌美元匯率升值0.047元，國內油價依公式計算漲幅為0.76%。

台灣中油指出，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲1.8元及3.1元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收1.4元及2.7元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.4元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收1.8元及3.1元，國內汽、柴油價格皆不予調整。