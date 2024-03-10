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掛號費上限取消挨批 薛瑞元：開放上限不一定會漲價

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
衛福部長薛瑞元上午出席中華民國中醫師公會全國聯合會第94屆國醫節慶祝大會，並與現場來賓合影。記者葉信菉／攝影
衛福部長薛瑞元上午出席中華民國中醫師公會全國聯合會第94屆國醫節慶祝大會，並與現場來賓合影。記者葉信菉／攝影

衛福部取消醫療機構掛號費調整備查制度，形同取消全國統一的掛號費上限，民眾憂漲掛號費無上限；前立委沈富雄批，放任醫院把掛號費當美食街賺收入，欺負弱勢、逃避責任。衛福部長薛瑞元今回應，開放上限不代表一定會漲價，這是回歸市場機制的做法。

薛瑞元今出席第94屆國醫節慶祝大會，會前受訪被問及，沈富雄認為掛號費上限取消，是讓醫院把掛號費當美食街一樣賺錢，批評薛瑞元欺負弱勢。薛說，每人對公共政策有表達意見的自由都尊重，並指開放上限並不表示一定會漲價。

薛說，現在公立的醫療機構，都示說他們不漲價，不漲價就會產生一個定錨作用，因為要漲的醫院，就會考慮病人會不會因此而流失，所以這是回歸到市場機制的做法。

漲價 美食 薛瑞元

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