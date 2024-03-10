快訊

悲！雙北人1,500萬買新房再退一圈 專家：泰山都買不起

麥道文化差異使經營受挫 MD-80再創第二春也難救頹勢

影／台中聯結車翻車擠扁轎車母子命危 目擊男大生：下坡車速快

2波降價買氣仍低迷... 本周蛋價不變 蛋商稱有調降空間

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
國內雞蛋從農業春節過後，買氣持續低迷，台北市蛋商公會表示，本周蛋價維持不變，但買氣持續疲弱，後續有降價空間。聯合報系資料照
國內雞蛋從農業春節過後，買氣持續低迷，台北市蛋商公會表示，本周蛋價維持不變，但買氣持續疲弱，後續有降價空間。聯合報系資料照

國內雞蛋銷售從農曆春節過後，買氣持續低迷，考量全台各地蛋商雞蛋囤貨量大，為提高消費者購買意願，近期連續2波調整蛋價，大降6元。台北市蛋商公會理事長林天來今表示，各地蛋商仍有囤蛋，買氣持續疲弱，後續還有降價空間，但日前才宣布調降，本周蛋價暫時不調整。

根據農業部最新雞蛋產銷資訊平台顯示，目前國內投入生產蛋雞共3353萬隻，雞蛋每日生產量12萬500箱（每箱約200顆），比國人每天所需12萬箱雞蛋還多。

林天來指出，這2天的天氣雖轉涼，但買氣依然沒有明顯提高，全台各地蛋商的囤貨還沒消化完畢，認為未來還有降價空間，但不管是要調漲還是調降都不宜太過密集，考量3月7日才宣布調降，未來會持續觀察蛋農生產成本、蛋商銷售情況等，再宣布下一波蛋價調整時機。

林天來強調，一切遵循市場機制，該降就降、該漲就漲，但本周的蛋價依然維持產地價每台斤36.5元、批發價每台斤46元。

蛋價 農業部 雞蛋

延伸閱讀

飼主注意！1成犬乾糧鎘含量超標 業者遭罰急下架回收

陳建仁視察屏東冷鏈集貨包裝廠 肯定科技提升農業

狗狗飼主注意！GOMO PET FOOD這款飼料 檢出鎘含量超標

清明前蛋價再下探？ 蛋商公會：本周維持批發價49元

相關新聞

2波降價買氣仍低迷... 本周蛋價不變 蛋商稱有調降空間

國內雞蛋銷售從農曆春節過後，買氣持續低迷，考量全台各地蛋商雞蛋囤貨量大，為提高消費者購買意願，近期連續2波調整蛋價，大降...

「涼感眼藥水」小心點了更嚴重 專家提醒4大族群要注意

許多人都有使用涼感眼藥水的經驗，希望藉此舒緩眼睛不適。藥師提醒，帶來清涼感的關鍵成分為「薄荷醇」，角膜受損、眼睛發炎的人...

缺工、預算不足 汐東捷運流標

總經費高達376.93億元的汐東捷運線，因營建成本高，加上缺工問題，日前開標無人投標，流標作收。新北市捷運局表示，將針對...

飼主注意！1成犬乾糧鎘含量超標 業者遭罰急下架回收

農業部每年定期抽檢市售犬貓食品，今年起更與縣市政府配合辦理例行性衛生安全稽查及滾動式專案稽查，共完成61件產品抽驗，其中...

掛號費上限取消挨批 薛瑞元：開放上限不一定會漲價

衛福部取消醫療機構掛號費調整備查制度，形同取消全國統一的掛號費上限，民眾憂漲掛號費無上限；前立委沈富雄批，放任醫院把掛號...

讀饗時光 EP116｜足夠好的日常 從吃飯、養蜂開始

飲食作家毛奇以《足夠好的日常》為題，透過文字與照片寫下365日的生活提案。對她而言，足夠好的日常就是：「喜歡的事，一直去做。」你認同嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。