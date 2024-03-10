2波降價買氣仍低迷... 本周蛋價不變 蛋商稱有調降空間
國內雞蛋銷售從農曆春節過後，買氣持續低迷，考量全台各地蛋商雞蛋囤貨量大，為提高消費者購買意願，近期連續2波調整蛋價，大降6元。台北市蛋商公會理事長林天來今表示，各地蛋商仍有囤蛋，買氣持續疲弱，後續還有降價空間，但日前才宣布調降，本周蛋價暫時不調整。
根據農業部最新雞蛋產銷資訊平台顯示，目前國內投入生產蛋雞共3353萬隻，雞蛋每日生產量12萬500箱（每箱約200顆），比國人每天所需12萬箱雞蛋還多。
林天來指出，這2天的天氣雖轉涼，但買氣依然沒有明顯提高，全台各地蛋商的囤貨還沒消化完畢，認為未來還有降價空間，但不管是要調漲還是調降都不宜太過密集，考量3月7日才宣布調降，未來會持續觀察蛋農生產成本、蛋商銷售情況等，再宣布下一波蛋價調整時機。
林天來強調，一切遵循市場機制，該降就降、該漲就漲，但本周的蛋價依然維持產地價每台斤36.5元、批發價每台斤46元。
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