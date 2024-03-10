飼主注意！1成犬乾糧鎘含量超標 業者遭罰急下架回收

農業部每年定期抽檢市售犬貓食品，今年起更與縣市政府配合辦理例行性衛生安全稽查及滾動式專案稽查，共完成61件產品抽驗，其中1件成犬乾糧重金屬鎘含量超標，除依動保法處5萬以上、25萬以下罰鍰，以及要求業者通知下游廠商下架、回收該商品，還擴大採樣以加強市售寵物產品安全管控。

現行我國寵物食品皆須符合「寵物食品病原微生物與有害健康物質種類及安全容許量標準」，農業部每年定期抽檢黃麴毒素、病原微生物、重金屬、農藥殘留、保存劑及抗氧化劑含量、三聚氰胺及丙二醇等項目，以監控市售寵物食品衛生安全，提升寵物食品業者建立自主品管能力及風險管理。

農業部動保司表示，過去2年全國採樣抽驗市售犬貓食品共201件，2022年101件、2023年100件，包含犬用食品120件及貓用食品81件，檢測結果均符合安全容許標準；每年度寵物食品衛生安全檢驗結果皆定期發布於寵物食品申報網供各界參考。

動保司說明，鑒於寵物食品產業成長快速，為提升寵物食品生產與衛生安全管理，今年起與縣市政府配合辦理例行性衛生安全稽查及滾動式專案稽查，提高寵物食品抽驗件數。113年度截至2月底共抽查18家寵物食品製造廠，完成61件產品抽驗（犬用29件，貓用13 件、犬貓用19 件），共60件產品符合標準。

其中台南市動保處至「毛能寵物營養生技股份有限公司」採樣1件乾糧（GOMO PET FOOD 成犬無穀牛肉根島蝦，製造日期：2023年8月11日，產品批號：MFG20230811）檢出重金屬鎘含量2.2 ppm超出安全容許量標準（2ppm）。

動保司表示，南市動保處3月8日接獲檢測結果後，即至該公司進行稽查，除依動保法第27條第1項第9款規定，處5萬元以上、25萬元以下罰鍰，並依同法第23條之2封存未出貨產品，命業者通知下游通路商下架該商品外，同時也採樣送驗同批號產品2件，經檢測結果鎘含量均為2.1ppm，農業部已擴大採樣市售8件（7家）乾糧進行檢驗，以加強市售寵物產品安全管控。