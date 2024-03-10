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今各地回溫有限 明再一波冷空氣南下幾乎全台有雨

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天鋒面通過、另波冷空氣南下，天氣不穩定，幾乎全台有雨，中部以北、東半部有局部短暫雨，南部也有零星短暫雨，周一至周三北部、東北部及東半部地區都偏冷，周四再回溫。聯合報系資料照片
明天鋒面通過、另波冷空氣南下，天氣不穩定，幾乎全台有雨，中部以北、東半部有局部短暫雨，南部也有零星短暫雨，周一至周三北部、東北部及東半部地區都偏冷，周四再回溫。聯合報系資料照片

中央氣象署表示，今天白天雲量多，冷空氣減弱，但氣溫回升有限，明天鋒面通過、另波冷空氣南下，天氣不穩定，幾乎全台有雨，中部以北、東半部有局部短暫雨，南部也有零星短暫雨，周一至周三北部、東北部及東半部地區都偏冷，周四再回溫。

氣象署預報員林定宜表示，今天華南附近有中層雲系不斷往台灣移送，今天台灣上空水氣多，高山可能降冰霰或零星降雪，今早玉山已下冰霰，清晨受強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫偏低，但相對昨天已普遍上升，今晨最低溫為金門8.1度，本島為新北福隆9.6度。

林定宜指出，今天白天雲量多，冷空氣減弱，但氣溫回升有限，北部約18度、中部20度、南部22度、東部17度。明天鋒面通過天氣不穩定，中部以北、東半部有局部短暫雨，南部也有零星短暫雨。明天水氣最多，周二、周三受東北季風或大陸冷氣團影響，水氣集中，迎風面北部、東半部及中南部山區有零星雨，周四、周五偏華南水氣影響再增加。

他表示，今天華南雲雨東移，台灣各地都有短暫零星雨，山區雨勢較明顯。明天鋒面通過，是雨勢最明顯的一天，中部以北、東半部有局部短暫雨，南部平地也有零星雨。周二、周三水氣減少，迎風面有局部短暫雨。周五、周六華南水氣影響，北部、東半部降雨，中南部山區也有局部零星短暫雨。

溫度方面，他指出，今天冷空氣減少，但回升有限，明天另一波鋒面及冷空氣南下，各地仍然涼冷，北部、東北部及東半部地區周一到周三都偏冷，其他地區早晚也冷。周四、周五溫度回升，周五、周六又有一波水氣。

林定宜也說，今天華南雲雨東移水氣多，中部以北3000至3500公尺左右高山可能路面結冰，有零星降雪、下冰霰機率。另外，今天恆春、澎湖沿海風浪較強，明天基隆北海岸沿海風浪較強，提醒民眾留意。

中央氣象署提供未來一周雨勢分布。圖／氣象署提供
中央氣象署提供未來一周雨勢分布。圖／氣象署提供
中央氣象署提供未來一周溫度趨勢。圖／氣象署提供
中央氣象署提供未來一周溫度趨勢。圖／氣象署提供

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