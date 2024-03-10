森林法修正案3年未送審…修法有難處 學者建議要有清楚規則
車宿無法可管，現有的法律大多針對露營、野炊或任意丟棄垃圾等行為，但對「不落地」的車宿並無規範，主管機關修法修了快3年，仍未送立院審議，讓相關管理單位苦惱，專家指出，管理單位要有清楚的遊戲規則，否則後續會爭議不斷。
林業保育署推動森林法修正案，修正第17條之2與第56條之3，管制遊憩活動承載量及宿營地點，違者可處1000元至6萬元罰鍰，2022年底已完成草案初審，去年3月報送行政院，但尚未送至立院。
民進黨立委伍麗華指出，2019年政府宣布開放山林後，各類衝突、亂象層出，車宿也是其中之一，應推出配套措施、訂定規範，然而由於2大難題，一直無法研議出統一的法令。
伍麗華表示，第一個難題是介面不同，全台各地山林分屬不同的主管機關，有觀光署、林業保育署、國有財產署等等，如何訂出一個母法規範不同機關？第二個難題則是法令強度不同，針對不同的區域，野生動物保育區、自然人文生態景觀區，乃至國家森林遊樂區等，管制強度不同，也不好統一修法。
「實務上來說，較可行的方式仍是針對不同個案訂定規則」。伍麗華說，政府已在尋找如山難增加、垃圾丟棄等亂象的解方，車宿也類似，宜輔導遊客與當地居民、管理單位交流，透過使用者付費等方式加強規範。
立法困難是一方面，第一線人員仍希望有法可依。太平山莊經理阮名揚表示，若森林法修正後能明訂法源依據，遊樂區工作人員和警方勸離車宿客會更有底氣，至少屢勸不聽時能確實蒐證給保安警察大隊第七總隊裁罰。
國立宜蘭大學森林暨自然資源學系助理教授毛俊傑認為，車宿、車露涉及層面廣泛，例如因遊客餵食而經常現蹤人類活動區的黃喉貂，為了覓食破壞機車坐墊，是否更加失控？遊樂區考量防疫、公共安全而禁帶犬貓，開放車宿是否成破口？區內有無開放車宿所需資源的承載量？
「定義不清楚，管理就會出事」，毛俊傑說，管理單位要有清楚的遊戲規則，否則開放會面臨一連串問題，後續爭議不斷，想禁止或加強管理的難度就會非常高，建議邀集各方事先完整討論，如何規範相關行為人，他們能達到何種自律程度，若能先合理管控這些狀況，才能降低問題與風險。
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