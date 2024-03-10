快訊

法國羽賽／錯過4賽點遭安洗瑩逆轉 戴資穎：打得不夠堅定

永遠不會扮演他！勞勃狄尼洛重話轟川普：沒救了

森林法修正案3年未送審…修法有難處 學者建議要有清楚規則

聯合報／ 記者陳敬丰林佳彣／宜蘭即時報導
暑假的太平山多為晴朗好天氣、雪季可追雪賞景，這類高遊客量的旺季會是車宿族首選，此為停車場示意圖。記者林佳彣／攝影
暑假的太平山多為晴朗好天氣、雪季可追雪賞景，這類高遊客量的旺季會是車宿族首選，此為停車場示意圖。記者林佳彣／攝影

車宿無法可管，現有的法律大多針對露營、野炊或任意丟棄垃圾等行為，但對「不落地」的車宿並無規範，主管機關修法修了快3年，仍未送立院審議，讓相關管理單位苦惱，專家指出，管理單位要有清楚的遊戲規則，否則後續會爭議不斷。

林業保育署推動森林法修正案，修正第17條之2與第56條之3，管制遊憩活動承載量及宿營地點，違者可處1000元至6萬元罰鍰，2022年底已完成草案初審，去年3月報送行政院，但尚未送至立院。

民進黨立委伍麗華指出，2019年政府宣布開放山林後，各類衝突、亂象層出，車宿也是其中之一，應推出配套措施、訂定規範，然而由於2大難題，一直無法研議出統一的法令。

伍麗華表示，第一個難題是介面不同，全台各地山林分屬不同的主管機關，有觀光署、林業保育署、國有財產署等等，如何訂出一個母法規範不同機關？第二個難題則是法令強度不同，針對不同的區域，野生動物保育區、自然人文生態景觀區，乃至國家森林遊樂區等，管制強度不同，也不好統一修法。

「實務上來說，較可行的方式仍是針對不同個案訂定規則」。伍麗華說，政府已在尋找如山難增加、垃圾丟棄等亂象的解方，車宿也類似，宜輔導遊客與當地居民、管理單位交流，透過使用者付費等方式加強規範。

立法困難是一方面，第一線人員仍希望有法可依。太平山莊經理阮名揚表示，若森林法修正後能明訂法源依據，遊樂區工作人員和警方勸離車宿客會更有底氣，至少屢勸不聽時能確實蒐證給保安警察大隊第七總隊裁罰。

國立宜蘭大學森林暨自然資源學系助理教授毛俊傑認為，車宿、車露涉及層面廣泛，例如因遊客餵食而經常現蹤人類活動區的黃喉貂，為了覓食破壞機車坐墊，是否更加失控？遊樂區考量防疫、公共安全而禁帶犬貓，開放車宿是否成破口？區內有無開放車宿所需資源的承載量？

「定義不清楚，管理就會出事」，毛俊傑說，管理單位要有清楚的遊戲規則，否則開放會面臨一連串問題，後續爭議不斷，想禁止或加強管理的難度就會非常高，建議邀集各方事先完整討論，如何規範相關行為人，他們能達到何種自律程度，若能先合理管控這些狀況，才能降低問題與風險。

太平山國家森林遊樂區。。圖／林業署宜蘭分署提供
太平山國家森林遊樂區。。圖／林業署宜蘭分署提供

主管 伍麗華 修法

延伸閱讀

愛爾蘭修憲公投未過 將保留舊有家庭和女性角色定義

連續恐嚇立委信件IP來自境外！同屬使用簡體字團體

陳其邁遭冒名勒索立委「否則引爆炸彈」 本人嚴正回應

陳其邁遭歹徒冒名！接連恐嚇勒索立委？ 高市府說話了

相關新聞

背風側+境外汙染！南部空氣品質差 潮州甚至亮「紅燈」

受到強烈大陸冷氣團影響，西半部位於背風側，擴散條件差，中南部汙染物易累積，屏東潮州空品測站甚至出現紅色警示，而離島地區因...

太平山禁止車宿卻沒有法源 玩家與警察捉迷藏

「車宿」近年蔚為風潮，開著車到森林、海邊欣賞美景過夜，成為許多戶外愛好者假期首選，但法規跟不上發展，引起若干亂象。宜蘭太...

影／合歡山下冰霰 白花花一片狂炸 雪迷樂翻了

受強烈大陸冷氣團影響，加上濕度夠，中央氣象署預估昨晚到周二清晨，高山有降雪機會。合歡山武嶺、松雪樓等地今清晨許斷續下冰霰...

森林法修正案3年未送審…修法有難處 學者建議要有清楚規則

車宿無法可管，現有的法律大多針對露營、野炊或任意丟棄垃圾等行為，但對「不落地」的車宿並無規範，主管機關修法修了快3年，仍...

星空為床車宿魅力難抵擋 玩家：與其禁止不如規畫專區

車宿蔚為風潮，也引發若干亂象，玩家表示，「不落地、不生火、不留垃圾」是車宿族3大守則，但難保每個人都會遵守，遊樂區、風景...

台灣燈會破千萬人次 台鐵沙崙線搭乘增逾25%

2024台灣燈會今天是最後一天，參觀人數早就突破千萬人次；根據台鐵統計，沙崙線從2月4日到3月9日搭乘人次累積超過370...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。