星空為床車宿魅力難抵擋 玩家：與其禁止不如規畫專區

車宿蔚為風潮，也引發若干亂象，玩家表示，「不落地、不生火、不留垃圾」是車宿族3大守則，但難保每個人都會遵守，遊樂區、風景區等管理單位可規畫專區，明訂使用規範、安全自負，亦可酌收費用，同時不影響住宿客的停車權益，達到三方共好。

車宿玩家只要在車上騰出空間就能睡覺，在國內住宿房價高漲的情況下成為壓低旅行成本的方式，尤其知名景點周邊，房價更貴且一房難求，不如睡在車上；更重要的是，在沒有汙染的大自然中仰望滿天星斗，那種美景與體驗可不是住在都市或睡在旅館所能相比。

國內車宿客大幅增加，相關產業也隨之發展，許多大車廠如福斯、賓士等紛紛投入露營車，玩家數量增加帶動周邊產業，也讓車友「愈玩愈鑽精」。從新手入門到資深老鳥，花費從萬元以內到數十萬元，愛好者甚至願意投入超過百萬。

玩家孫先生說，簡單的到露營區過夜，不需要專業的器材，準備好一點的睡袋、簡易烹煮設備等，花費不會超過萬元；開到不為人知的深山老林，沒有水電又打算待上好幾天，野營用電池或發電機、蓄水箱等設備就是必需品，以野營用電池為例，一顆就要3、4萬元。至於深度發燒友，「就不是錢的問題」，1輛專業露營車動輒上百萬元。

「走進自然，就要自負風險」，孫先生認為，玩家本就該做好功課，該攜帶的裝備、要注意的風險等等，政府不宜禁止；況且真的禁了，政府有那麼多人力執行禁令？還不如保持現狀，依靠玩家的自律，以及和管理單位之間的默契，維持相對平衡。

營火部落頻道主達哥說，汽車過夜旅行存在已久，歐美、大陸與日本行之有年，台灣以前也有一些小眾玩家，疫情開始後大家紛紛往大自然跑，考量法規難以精確定義車宿、車露等行為，以及執法所需人力，全面禁止恐不適合，讓車宿產業化、規範化在實務上更可行，比如效法國外，在景區規畫汽車露營園區，或者收費停車場。

達哥指出，車泊發展較久的美國、大陸、日本等，其實也沒有統一法規，若真要訂強硬法規，為了定義模糊地帶，可能會訂定某些不倫不類的規定，美國一些城市為了禁止流浪漢車宿，規定「在車上趴著算休息，躺著算睡覺」，駕駛累了也只能趴在方向盤上，不能調降座椅躺平，禁止少數行為，反而對多數人造成更大的不便。

Outdoor網紅「憂娘駕駛」說，阿里山國家風景區過去因為民宿業者、遊客反映沒車位停車，曾禁止車宿，2022年1月取消規定，可以合法過夜。特別的是，即使停滿車，管理單位也不會驅趕車宿遊客，「因為大家都有付門票和停車費，應該一視同仁」。