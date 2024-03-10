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背風側+境外汙染！南部空氣品質差 潮州甚至亮「紅燈」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
屏東潮州空氣品質差，空品測站今天亮起對所有族群不健康的「紅燈」。圖／截自環境部空品監測網
屏東潮州空氣品質差，空品測站今天亮起對所有族群不健康的「紅燈」。圖／截自環境部空品監測網

受到強烈大陸冷氣團影響，西半部位於背風側，擴散條件差，中南部汙染物易累積，屏東潮州空品測站甚至出現紅色警示，而離島地區因東北風挾微量境外汙染物影響，汙染物濃度偏高。

環境部提醒，潮州地區所有民眾應減少戶外活動，南部地區、中部竹山、埔里地區，以及金馬地區的有過敏反應族群也應減少在戶外劇烈活動。

根據環境部空品監測網顯示，截至今早10時止，屏東潮州測站PM2.5濃度為68微克／立方公尺，空氣品質指數AQI達154，另竹山、埔里地區、南部及金馬地區空氣品質測站達到橘色提醒等級，主要汙染物為PM2.5。

環境部表示，今天白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，環境風場為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件差，汙染物易累積。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

環境部指出，明後天鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，環境風場由為東南風逐漸轉東北風，迎風面擴散條件稍轉佳，中南部位於弱風區，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

屏東潮州空氣品質差，空品測站今天亮起對所有族群不健康的「紅燈」。圖／截自環境部空品監測網
屏東潮州空氣品質差，空品測站今天亮起對所有族群不健康的「紅燈」。圖／截自環境部空品監測網

冷氣團 環境部 馬祖

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