津棧又被查出蘇丹紅辣椒粉 2.1萬公斤流向9縣市 高市追加重罰120萬

高雄市衛生局日前查出津棧公司自大陸輸入的辣椒粉含「蘇丹紅」，8日再檢出1批2件不同產品含有蘇丹紅，共2萬1035公斤流向台北市、桃園市、新竹縣、南投縣、台中市、彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市等9縣市廠商；衛生局依法加重津棧公司停業處分6個月、併追加重罰120萬元，並通知各縣市衛生主管機關監督下架。

衛生局繼1日查檢出津棧公司含蘇丹紅辣椒粉後，8日晚間再檢出1批同報驗單號，內含2個有效日期的產品違規，該2件不同效期產品均檢出含有蘇丹紅成分5-22ppb。

流向下游廠商的原料及產品共2萬1035公斤，流向9縣市，已通知各縣市衛生主管機關監督下架。廠商包括台北市益昌實業30公斤；桃園市全一企業28公斤；新竹縣十全特好食品；南投縣金福華食品8988公斤；台中市隆太生技食品30公斤；彰化縣王長發產業3公斤、堉華香料企業84公斤；雲林縣琴益辣椒加工廠1萬公斤；台南市慈光食品360公斤、麻小二餐飲店8公斤；高雄市鼎記國際食品150公斤、品領企業420公斤、宏信食品364公斤。