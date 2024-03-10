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回收一車「軟塑膠」 還不夠付油錢

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

被暱稱為「軟塑膠」的平板塑膠包材，是政府公告的應回收項目。一群國中生與看守台灣協會、荒野保護協會合作，化身回收商，展開驗證平板包材回收成本的行動，發現一車平板包材的變賣金額連油錢都不夠付，呼籲政府調高平板包材的回收清除處理費率。環境部官員說，已在研議增加平板包材的回收補貼費、回收清除處理費用，預計年中提高。

看守台灣協會秘書長謝和霖分享，師生與環團夥伴一起進行細分類、量體積、秤重、打包與記錄，以三點五噸貨車運至回收廠變賣，實際變賣金額一六七元。若計入油錢、清運人力還有車輛購置成本等，清運成本一二五七元，推估每公斤回收至少要六點四元，才能勉強達到清運成本。

荒野保護協會議題專員黃嘉瑩指出，平板塑膠包材回收商的補貼費率不夠支付回收商的人力、運輸設備以及空間成本，必須提高補貼費率，也提高向生產商徵收的回收清除處理費率，才不會讓資源回收管理基金虧本。

環境部資源循環署賴瑩瑩表示，考量平板包材輕薄，回收成本確實比其他容器還要高，目前正在研議增加回收補貼費跟回收清除處理費用。

人力 環境部 荒野保護協會 資源回收

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