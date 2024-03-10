機車定檢費調漲 不影響車主

考量近年人力、物價成本調漲，機車定檢將從四月起，從八十元調升至一百元，這也是機車定檢費用自一九九七年實施以來首度調升。環境部官員說，調漲的廿元將由空汙基金支出，預計每年約新增一點五億元經費，對車主沒有影響。

根據空氣污染防制法規定，出廠滿五年的機車，每年應於發照月分前後一個月內實施排氣定期檢驗，機車定期檢驗的費用為八十元，由環境部空氣汙染防制基金支出給機車行，每年約支出六億元。

據環境部統計，近五年機車到檢數量都超過七百萬輛，到檢率介於百分之七十五至七十九，去年到檢數七八六萬輛、補助六點二九億元，創下五年來新高。

環境部大氣環境司長張順欽表示，近年不少機車行反映人力、原物料價格上升，經營成本也隨之升高，盼機車定檢費也能跟著調整，因此決議從四月一日起，調整多年未調漲的機車定檢費用，從八十元調整到一百元，調漲費用將由空汙基金支出。

至於汽車定檢費是否也打算調整？張順欽說，汽車定檢去年才由環境部接手，定檢費用一百元，暫時沒有調整規畫。