聽新聞
test
0:00 / 0:00

機車定檢費調漲 不影響車主

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

考量近年人力、物價成本調漲，機車定檢將從四月起，從八十元調升至一百元，這也是機車定檢費用自一九九七年實施以來首度調升。環境部官員說，調漲的廿元將由空汙基金支出，預計每年約新增一點五億元經費，對車主沒有影響。

根據空氣污染防制法規定，出廠滿五年的機車，每年應於發照月分前後一個月內實施排氣定期檢驗，機車定期檢驗的費用為八十元，由環境部空氣汙染防制基金支出給機車行，每年約支出六億元。

據環境部統計，近五年機車到檢數量都超過七百萬輛，到檢率介於百分之七十五至七十九，去年到檢數七八六萬輛、補助六點二九億元，創下五年來新高。

環境部大氣環境司長張順欽表示，近年不少機車行反映人力、原物料價格上升，經營成本也隨之升高，盼機車定檢費也能跟著調整，因此決議從四月一日起，調整多年未調漲的機車定檢費用，從八十元調整到一百元，調漲費用將由空汙基金支出。

至於汽車定檢費是否也打算調整？張順欽說，汽車定檢去年才由環境部接手，定檢費用一百元，暫時沒有調整規畫。

人力 環境部 調漲

延伸閱讀

成大學生自組「討海人」團隊 首艘自製人力潛艇赴英挑戰國際賽事

成大學生自製 首艘抽真空工法人力潛艇6月歐洲參賽

越南河內空汙全球第一 機場、外送員叫苦

NASA空品實驗機再臨台灣 環境部動員200人解析空品

相關新聞

近18年未調漲…國道客運 運價最高擬漲23%

國道客運業營運環境不佳，根據公路局統計，截至去年底，僅剩廿九家業者經營路線，不僅搭乘人次大幅縮水了三成六，總收入較疫情前...

時代的眼淚！56年歷史可利亞最後一家店 4月30日吹熄燈號

老牌火烤兩吃「可利亞」高雄和平店，今晚無預警宣布將於4月30日結束營業，可利亞總經理貼出一封告別信無奈地表示，挺過嚴峻的...

機車定檢費調漲 不影響車主

考量近年人力、物價成本調漲，機車定檢將從四月起，從八十元調升至一百元，這也是機車定檢費用自一九九七年實施以來首度調升。環...

回收一車「軟塑膠」 還不夠付油錢

被暱稱為「軟塑膠」的平板塑膠包材，是政府公告的應回收項目。一群國中生與看守台灣協會、荒野保護協會合作，化身回收商，展開驗...

走過56個年頭！高雄火烤兩吃名店「可利亞」4月底歇業 業者無奈曝原因

說起台灣「火烤兩吃」老字號餐廳就非高雄名店「可利亞」莫屬，在走過近幾年大環境競爭及疫情影響下，高雄僅存的一家和平店卻驚傳...

婦人戒掉愛吃的「2種食物」加上每天走路 血壓、膽固醇降到標準值

台灣基因營養功能醫學會理事長、醫師劉博仁在臉書粉專PO文表示，吃了太多精緻澱粉又不太運動，血管真的老化非常快，分享一名一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。