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走過56個年頭！高雄火烤兩吃名店「可利亞」4月底歇業 業者無奈曝原因

聯合報／ 記者高婉珮／台北即時報導
可利亞和平店在臉書粉專貼出公告，將於4月底結束營業。圖／擷自Google map
可利亞和平店在臉書粉專貼出公告，將於4月底結束營業。圖／擷自Google map

說起台灣「火烤兩吃」老字號餐廳就非高雄名店「可利亞」莫屬，在走過近幾年大環境競爭及疫情影響下，高雄僅存的一家和平店卻驚傳即將熄燈，業者在官方粉絲頁貼出公告表示，「因為房東另有考量，不再續租」，和平店將於4月30日結束營業，消息一出許多網友表達不捨，紛喊「好可惜」、「時代的眼淚！」。

可利亞創立於1968年，最初以「石頭火鍋」起家，之後轉為「火烤兩吃」並推出吃到飽優惠後更是風靡一時，分店遍布北中南各地，全盛時期有超過40家分店。目前位於高雄和平二路的可利亞，是最後一家正宗可利亞，先前曾傳出疫情期間經營者原本打算把可利亞收掉，但因為實在捨不得，決定還是堅持下去，2020年更重新裝潢店面回歸市場，以復古沙發和燈飾營造懷舊時尚風情。

對於即將歇業，可利亞在臉書的公告也顯得無奈，表示挺過疫情、走過經濟谷底，「卻未能抵擋住房東一紙不續約的通知」，同時也表達對顧客的肯定，「56年來衷心感謝有您們的厚愛，才能有今日興旺的可利亞」，期待未來還有再見面的一天。

可利亞和平店在臉書粉專貼出公告，將於4月底結束營業。圖/摘自可利亞臉書
可利亞和平店在臉書粉專貼出公告，將於4月底結束營業。圖/摘自可利亞臉書

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