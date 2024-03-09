走過56個年頭！高雄火烤兩吃名店「可利亞」4月底歇業 業者無奈曝原因
說起台灣「火烤兩吃」老字號餐廳就非高雄名店「可利亞」莫屬，在走過近幾年大環境競爭及疫情影響下，高雄僅存的一家和平店卻驚傳即將熄燈，業者在官方粉絲頁貼出公告表示，「因為房東另有考量，不再續租」，和平店將於4月30日結束營業，消息一出許多網友表達不捨，紛喊「好可惜」、「時代的眼淚！」。
可利亞創立於1968年，最初以「石頭火鍋」起家，之後轉為「火烤兩吃」並推出吃到飽優惠後更是風靡一時，分店遍布北中南各地，全盛時期有超過40家分店。目前位於高雄和平二路的可利亞，是最後一家正宗可利亞，先前曾傳出疫情期間經營者原本打算把可利亞收掉，但因為實在捨不得，決定還是堅持下去，2020年更重新裝潢店面回歸市場，以復古沙發和燈飾營造懷舊時尚風情。
對於即將歇業，可利亞在臉書的公告也顯得無奈，表示挺過疫情、走過經濟谷底，「卻未能抵擋住房東一紙不續約的通知」，同時也表達對顧客的肯定，「56年來衷心感謝有您們的厚愛，才能有今日興旺的可利亞」，期待未來還有再見面的一天。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言