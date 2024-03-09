提高群體免疫 新北軟硬兼施提高狂犬病疫苗施打率
日前苗栗發生鼬獾感染狂犬病，有獸醫擔憂會突破「濁水溪以南」的天然屏障，新北市動保處表示，新北近3年狂犬病疫苗施打率超過7成，2022年72.3%，2023年72%，也是全國施打率最高縣市，動保處每年都會寄送通知單，提醒飼主要帶家中犬貓打疫苗，若沒來就會再寄簡訊提醒，再沒來就會開罰，軟硬兼施。
動保處表示，如果飼養超過20隻犬貓，或是獵犬等，都會特別注意，而在偏鄉沒幾所獸醫診所，加上有些飼主會帶著犬貓去郊區出遊，故動保處每個月會安排2至4場疫苗施打巡迴場次，確保犬貓都有施打疫苗有保護力。市區部分，則與動物醫院合作，每年舉辦評比，給施打率高的動物醫院獎金，希望藉由獸醫專業度，勸說飼主給犬貓打狂犬病疫苗。
被問及是否有黑數？動保處表示，只要施打率超過7成，就有群體免疫，動保處也都會監測，如有野生動物被路殺，都會檢驗，目前沒有感染黑數，感染狂犬病會有症狀，俗稱瘋狗病，有狀況醫院也會通報。
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言