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提高群體免疫 新北軟硬兼施提高狂犬病疫苗施打率

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市動保處說，狂犬病可傳染給人類與哺乳類食肉目動物，呼籲飼主每年要按時給家中毛孩打狂犬病疫苗。圖／新北市動保處提供
新北市動保處說，狂犬病可傳染給人類與哺乳類食肉目動物，呼籲飼主每年要按時給家中毛孩打狂犬病疫苗。圖／新北市動保處提供

日前苗栗發生鼬獾感染狂犬病，有獸醫擔憂會突破「濁水溪以南」的天然屏障，新北市動保處表示，新北近3年狂犬病疫苗施打率超過7成，2022年72.3%，2023年72%，也是全國施打率最高縣市，動保處每年都會寄送通知單，提醒飼主要帶家中犬貓打疫苗，若沒來就會再寄簡訊提醒，再沒來就會開罰，軟硬兼施。

動保處表示，如果飼養超過20隻犬貓，或是獵犬等，都會特別注意，而在偏鄉沒幾所獸醫診所，加上有些飼主會帶著犬貓去郊區出遊，故動保處每個月會安排2至4場疫苗施打巡迴場次，確保犬貓都有施打疫苗有保護力。市區部分，則與動物醫院合作，每年舉辦評比，給施打率高的動物醫院獎金，希望藉由獸醫專業度，勸說飼主給犬貓打狂犬病疫苗。

被問及是否有黑數？動保處表示，只要施打率超過7成，就有群體免疫，動保處也都會監測，如有野生動物被路殺，都會檢驗，目前沒有感染黑數，感染狂犬病會有症狀，俗稱瘋狗病，有狀況醫院也會通報。

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