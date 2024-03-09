把握明天回溫天氣！下周這天起冷空氣報到、全台有雨 又濕又冷持續到這天

中央氣象署表示，明天清晨受強烈大陸冷氣團影響持續寒冷，白天氣溫回升，下周一鋒面通過，又有一波東北季風或大陸冷氣團南下，且各地有雨。冷空氣一路影響到周三，周四回溫，周五受華南水氣及中低層影響，降雨範圍增加。

氣象署預報員林定宜表示，明天清晨受強烈大陸冷氣團影響持續寒冷，白天逐漸減弱、氣溫回升，北部、東半部高溫約17至20度，中南部高溫20至23度，低溫中部以北、東北部約12至14度，其他地區15至18度，沿海空曠地可能再低1、2度。此外，明天中層水氣多，各地雲量也偏多，東半部、恆春半島有局部短暫雨，西半部、澎湖、金門及馬祖有零星短暫雨。

林定宜指出，下周一鋒面通過，東北季風或大陸冷氣團增強，白天氣溫下降，且鋒面通過後各地水氣多，各地都有局部短暫陣雨，南部也零星短暫雨。下周二、周三北部、東北部偏冷，其他地區早晚涼冷，降雨趨緩，僅迎風面基隆北海岸、東半部、恆春半島及西半部山區有零星雨，其他地區多雲到晴。

他表示，下周四冷空氣減弱，環境偏東到東南風，北部、東北部回溫，東半部有局部降雨，西半部山區也有零星雨。下周五、周六華南水氣不定時移入，加上中低層水氣多，北部、東半部及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

他也說，若溫度及水氣配合得宜，明天中部以北3500公尺以上高溫有路面結冰或零星降雪機會。另外，今晚到明天桃園至雲林沿海地區、恆春半飽、蘭嶼、綠島及澎湖有8至9級強陣風，提醒民眾留意。