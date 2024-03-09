快訊

教保員薪資老遭苛扣？教團喊話：3規定補齊會更好

確定漲了！機車定檢費近30年首度調漲 環境部：空汙基金支應、不影響車主

女遊日拿護照蓋紀念章！網轟「錯誤示範」7情況要快換新 嚴重恐被遣返

入夜再探低溫！下周一鋒面+冷空氣 未來1周溫度起落快速

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天受到強烈大陸冷氣團影響，各地寒冷。本報資料照片
今天受到強烈大陸冷氣團影響，各地寒冷。本報資料照片

今天受到強烈大陸冷氣團影響，今晨最低溫是苗栗農改7.5度，北部、東北部、近山區溫度比較低。中央氣象署預報員林定宜表示，今晚到明天清晨北部、東北部有局部10度以下低溫出現，主要在靠近北部地區近山區、金門。下波鋒面及冷空氣下周一抵達，注意天氣、溫度起伏比較大。

今夜到明晨低溫提醒。圖／中央氣象署提供
今夜到明晨低溫提醒。圖／中央氣象署提供

他說，從大陸華南又移進一些中層雲系，稍晚可能造成西半部山區短暫雨，平地偶爾零星雨。這波強烈大陸冷氣團影響到明天清晨，明天白天風向轉為偏東風，冷氣團會比今天稍微減弱，東半部地區局部短暫雨、西半部山區零星短暫雨。

林定宜表示，下一波鋒面系統很快在下周一下半天通過台灣，緊接著東北季風或大陸冷氣團南下，屆時中部以北、東半部地區又會有短暫陣雨出現，南部也有零星短暫雨。下周二、周三受到東北季風或大陸冷氣團影響，中部以北、東北部地區又是涼冷天氣。

林定宜表示，下周四、周五逐漸回溫、偏東南風向，下周五、周六從華南一帶又有一些水氣進來，可能降雨稍微增多。

降雨趨勢，林定宜表示，今明兩天水氣不是很多，雲量偏多，降雨不是很明顯。比較明顯雨勢是下周一，因為鋒面通過、東北季風增強。下周二、周三水氣比較少，只有東半部地區、西半部山區零星短暫雨。

未來定量降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來定量降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

溫度趨勢，林定宜表示，未來一周溫度起落快速一些，今天到明天清晨強烈大陸冷氣團影響，明天白天之後強烈大陸冷氣團勢力逐漸減弱，溫度會比今天稍微回升。下周二、周三受到東北季風或大陸冷氣團影響，溫度再度往下降。下周四、周五溫度回升。

未來1周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來1周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

至於高山有無降雪機會，林定宜表示，今晚到下周二清晨，3500公尺以上高山可能有降雪機率，但水氣不是太多，可遇不可求，要碰碰運氣。

今天受到強烈大陸冷氣團影響，各地寒冷。本報資料照片
今天受到強烈大陸冷氣團影響，各地寒冷。本報資料照片

低溫 冷氣團 東北季風

延伸閱讀

冷氣團續發威 氣象署：未來2周冬衣先別急著收

兩波冷空氣接力襲台 周末有機會升級寒流 探8度低溫

冷氣團來襲明恐跌破10度 下周氣溫如「雲霄飛車」這日再轉濕冷

中南部明上看35度！周四起「二階段降溫」 下周二北部恐剩9度

相關新聞

機車定檢費近30年首度調漲 環境部：空汙基金支應、不影響車主

4月起，機車定檢費用將從80元調升至100元！考量近年人力、物價成本調漲，機車定檢自1997年實施以來首度調升，將從80...

收入幾乎砍半…國道客運疫後營運差 「運價調漲」3月中送交通部

國道客運業營運環境不佳，根據公路局統計，至去年底剩29家業者經營路線，總收入較疫情前大減42%，幾乎砍半，搭乘人次也縮減...

入夜再探低溫！下周一鋒面+冷空氣 未來1周溫度起落快速

今天受到強烈大陸冷氣團影響，今晨最低溫是苗栗農改7.5度，北部、東北部、近山區溫度比較低。中央氣象署預報員林定宜表示，今...

麻疹確診者曾到過大賣場、餐廳 竹市衛生局公布2足跡點

新竹市衛生局接獲外縣市通知，有1名麻疹境外確定病例為34歲女性，在3月5日曾經到過新竹市迪卡儂（3月5日10點半到11點...

不再是皮卡丘占據！台灣寶可夢中心補貨3超夯商品 再賣紀念球悠遊卡網嗨翻：可以去了

首間台灣寶可夢中心Pokémon Center TAIPEI「寶可夢中心台北」從2023年12月8日開幕至今，每逢假日都需要排隊持「入店整理券」才能入場，日前網友更發現台灣寶可夢中心的熱門商品賣光光，剩下滿滿的皮卡丘絨毛玩偶，被笑稱「被野狗佔領了」，如今官方公布3樣缺貨商品到貨，還加賣新款寶可夢悠遊卡，讓粉絲興奮不已「可以再去了」。

詐團運作如「蚯蚓」再生 主謀落跑、被抓斷頭續活沒在怕

詐騙案件層出不窮，國人損失慘重，根據警政署統計，去年各類詐欺案件（網路、電信、其他）數量達3萬7984件，比起前年2萬9702件增加三成，去年詐欺案件國人蒙受的財損達88億元，創下歷年新高，詐團如「野火燒不盡、春風吹又生」；刑事局中打辦案人員透露，詐騙集團分工細膩，主謀就算被抓或落跑，詐團仍能持續運作，彷如「蚯蚓」被斷身後不死，繼續生存，2021年破獲的苗栗縣吳姓男子為首詐欺集團，即為典型…。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。