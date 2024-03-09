入夜再探低溫！下周一鋒面+冷空氣 未來1周溫度起落快速

今天受到強烈大陸冷氣團影響，今晨最低溫是苗栗農改7.5度，北部、東北部、近山區溫度比較低。中央氣象署預報員林定宜表示，今晚到明天清晨北部、東北部有局部10度以下低溫出現，主要在靠近北部地區近山區、金門。下波鋒面及冷空氣下周一抵達，注意天氣、溫度起伏比較大。

今夜到明晨低溫提醒。圖／中央氣象署提供

他說，從大陸華南又移進一些中層雲系，稍晚可能造成西半部山區短暫雨，平地偶爾零星雨。這波強烈大陸冷氣團影響到明天清晨，明天白天風向轉為偏東風，冷氣團會比今天稍微減弱，東半部地區局部短暫雨、西半部山區零星短暫雨。

林定宜表示，下一波鋒面系統很快在下周一下半天通過台灣，緊接著東北季風或大陸冷氣團南下，屆時中部以北、東半部地區又會有短暫陣雨出現，南部也有零星短暫雨。下周二、周三受到東北季風或大陸冷氣團影響，中部以北、東北部地區又是涼冷天氣。

林定宜表示，下周四、周五逐漸回溫、偏東南風向，下周五、周六從華南一帶又有一些水氣進來，可能降雨稍微增多。

降雨趨勢，林定宜表示，今明兩天水氣不是很多，雲量偏多，降雨不是很明顯。比較明顯雨勢是下周一，因為鋒面通過、東北季風增強。下周二、周三水氣比較少，只有東半部地區、西半部山區零星短暫雨。

未來定量降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

溫度趨勢，林定宜表示，未來一周溫度起落快速一些，今天到明天清晨強烈大陸冷氣團影響，明天白天之後強烈大陸冷氣團勢力逐漸減弱，溫度會比今天稍微回升。下周二、周三受到東北季風或大陸冷氣團影響，溫度再度往下降。下周四、周五溫度回升。

未來1周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

至於高山有無降雪機會，林定宜表示，今晚到下周二清晨，3500公尺以上高山可能有降雪機率，但水氣不是太多，可遇不可求，要碰碰運氣。