竹縣新增1例境外移入麻疹 曾與確診者同班機

新竹縣衛生局今天公布新增1例境外移入麻疹案例，為30多歲女性，上月至馬來西亞旅遊，返台時與今年首例境外移入個案同班機，有發燒、出疹等症狀，就醫採檢後確診。

新竹縣衛生局表示，個案2月16日至20日與1友人同行至馬來西亞自由行旅遊，返台時與今年首例境外移入個案搭乘同班機，被匡列為接觸者並健康監測至3月9日。

衛生局指出，個案於本月4日出現頸部酸痛症狀，6日出現發燒及出疹情形，主動與衛生所連繫後安排就醫採檢，經醫院評估採檢後通報確診，目前情況穩定於家中自主隔離。

有關個案接觸者，衛生局表示，已匡列192人，包括同住家人1人、友人1人、共同用餐顧客117人、店家65人、醫護8人，衛生局將持續監測接觸者健康狀況最長至3月25日。

衛生局指出，本案可傳染期為3月3日至5日，個案曾經到過老四川巴蜀麻辣燙竹北店、迪卡農新竹店、壽司郎新竹慈雲路店、全聯福利中心竹東仁愛店、萬波島嶼紅茶竹東東寧店等處活動。

衛生局提醒3月3日至3月5日期間，曾於相關場所出入的民眾，自主健康管理最長至3月23日，如出現紅疹、發燒、咳嗽、流鼻水、畏光、流淚及結膜炎等症狀，儘速與衛生單位聯繫，由專人安排戴口罩就醫並告知接觸史，降低病毒傳播風險。