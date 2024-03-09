民眾憂掛號費無上限？台中市衛生局提3項佛心做法
衛福部取消醫療機構掛號費調整備查制度，民眾憂漲掛號費無上限惹議。台中市衛生局長曾梓展說，衛生局配合政策有3項做法，第一，台中市的衛生所0掛號費，第二，各衛生所調查有優免弱勢掛號費的診所並提供給民眾，第三，要求調整掛號費的醫療機構的收費公告應放置明顯處揭示，也請醫療機構告知衛生局，以利公告，保障民眾就醫權益。
曾梓展說，依衛福部前身的衛生署2010年公告實施的「醫療機構收取掛號費之參考範圍」，門診為0至150元、急診為0至300元。 若院所收取掛號費超過範圍，應至衛生局備查，因屬行政費用，衛生局沒有准駁權，衛生局會在網上公告。
他指出，過去各縣市衛生局不同調，可能過去在別的縣市會要求說明，甚至進行審查，有同意或不同意，出現亂象。台中市在他上任後與中央同步，讓有調整掛號費的醫療機構備查。
曾梓展說明，衛福部取消醫療機構掛號費調整備查制度，但衛福部仍統一規定，需在醫療機構公開場域公開且明確公告周知，衛生局也得請醫療機構提供掛號費內容，台中市衛生局秉持衛福部做法，也請醫療機構告知，以利衛生局在網站上公告。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言