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民眾憂掛號費無上限？台中市衛生局提3項佛心做法

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市衛生局長曾梓展。記者黃仲裕／攝影
台中市衛生局長曾梓展。記者黃仲裕／攝影

衛福部取消醫療機構掛號費調整備查制度，民眾憂漲掛號費無上限惹議。台中市衛生局長曾梓展說，衛生局配合政策有3項做法，第一，台中市的衛生所0掛號費，第二，各衛生所調查有優免弱勢掛號費的診所並提供給民眾，第三，要求調整掛號費的醫療機構的收費公告應放置明顯處揭示，也請醫療機構告知衛生局，以利公告，保障民眾就醫權益。

曾梓展說，依衛福部前身的衛生署2010年公告實施的「醫療機構收取掛號費之參考範圍」，門診為0至150元、急診為0至300元。 若院所收取掛號費超過範圍，應至衛生局備查，因屬行政費用，衛生局沒有准駁權，衛生局會在網上公告。

他指出，過去各縣市衛生局不同調，可能過去在別的縣市會要求說明，甚至進行審查，有同意或不同意，出現亂象。台中市在他上任後與中央同步，讓有調整掛號費的醫療機構備查。

曾梓展說明，衛福部取消醫療機構掛號費調整備查制度，但衛福部仍統一規定，需在醫療機構公開場域公開且明確公告周知，衛生局也得請醫療機構提供掛號費內容，台中市衛生局秉持衛福部做法，也請醫療機構告知，以利衛生局在網站上公告。

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