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掛號費無上限？診所全聯會：診所比超商多 不可能亂漲

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
衛福部宣布取消掛號費用調整備查制度，各醫療院所可以自行依照市場機制，調整掛號費用。記者黃仲裕／攝影
衛福部宣布取消掛號費用調整備查制度，各醫療院所可以自行依照市場機制，調整掛號費用。記者黃仲裕／攝影

衛福部取消醫療機構掛號費調整備查制度，民眾憂漲掛號費無上限，甚至出現聯合漲價。中華民國診所協會全聯會理事長廖文鎮認為，全國基層診所比超商多，競爭激烈，且半數以上單日就診數不到50人，敢漲沒幾個，多數診所「苦哈哈」，不可能亂漲，醫界出現聯合診所因應。

廖文鎮呼籲，健保總額預算制度不合理，會讓醫療品質下降，醫師救醜不救命，人才流失，為健全基層醫療，呼籲政府應認真檢視檢討，並調整。

一名診所醫師表示，台中市診所競爭激烈，附近病患最多的指標診所如今掛號費仍為150元，連熱門的診所都沒漲了，其他的診所病患數較少，雖然飽受萬物皆漲的痛苦，但還是不敢漲，怕病患流失掉了。

廖文鎮觀察，疫情後萬物齊漲，診所因應房屋租金、更新設備、醫護及藥師等人事成本、電腦維修服務費等，而病患數因疫後免疫負債及各類疫情齊發，病患數倍增，受限於總額預算制度，加上合理門診量限制，健保點值打折再打折，平均點值低於1，且申請點值要半年後揭曉，很多診所醫師都直呼算下來等於做白工。

廖文鎮說，全國基層診所有1.7萬家，比超商還多，彼此競爭，大多數經營壓力大，為生存「凍漲」。以台中市為例，台中市有3589家診所，從去年底至今約有200多家調漲掛號費，調漲50元至150元，調漲家數約6%，仍為少數。

廖文鎮認為，醫療機構掛號費調整備查當年只是一紙行政命令，各縣市衛生局作法不同操作混亂，徒增醫療院所困擾，且對基層診所意義不大，因為診所經營供過於求，全國有半數以上診所每天患者低於50人，多數診所「苦哈哈」，醫界出現聯合診所，以降低管銷成本因應，結果造成民眾就醫不便。

中華民國診所協會全聯會秘書長曾崇芳說，協會請全國民眾體諒診所的難處，掛號費適度調升能診所提供更好的醫療服務及品質。在診所競爭之下，掛號費根本不敢亂漲，只有一些特別的尊榮門診掛號費比較高，多數診所本著「醫者父母心」，對於弱勢族群或特殊醫療需求者提供掛號費優免。

衛福部宣布取消掛號費用調整備查制度，各醫療院所可以自行依照市場機制，調整掛號費用。記者黃仲裕／攝影
衛福部宣布取消掛號費用調整備查制度，各醫療院所可以自行依照市場機制，調整掛號費用。記者黃仲裕／攝影

健保 台中市 漲價 調漲 醫師

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