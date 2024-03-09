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強烈冷氣團冷到明晨…下周一又有鋒面通過 轉陰陣雨

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
今天強烈大陸冷氣團持續影響，各地早晚寒冷。本報資料照片
今天強烈大陸冷氣團持續影響，各地早晚寒冷。本報資料照片

今天強烈大陸冷氣團持續影響，天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，各地早晚寒冷，中部以北及東北部低溫9至13度，其他地區14至15度。白天北部及東半部陽光露臉，高溫可以升到17至19度，感受上沒有這麼冷。中南部高溫22至25度。

天氣部分，他說，這波冷空氣偏乾冷，各地天氣多雲到晴，僅迎風面的東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，下半天起中層水氣稍增，西半部山區有零星降雨機會。

至於在高屏地區要留意空氣品質，廖于霆表示，因為風速較弱，汙染物容易堆積，高屏地區這兩天空氣品質都是對敏感族群不健康，建議不要在外面待太長時間，或是戴上口罩。

明天清晨各地仍寒冷，山區仍有10度左右低溫機會。廖于霆表示，明天白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，高低溫都略回升1度；東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部及中南部山區有零星短暫雨，其他地區多雲。

廖于霆表示，下周一另波鋒面通過及東北季風增強，中部以北及東半部又要轉為陰陣雨天氣，南部山區亦有零星短暫陣雨。下周二台灣整體天氣又好轉，陽光露臉，但日夜溫差拉大，下周三、下周四各地低溫緩步回升，暫無明顯冷空氣南下跡象。

低溫 冷氣團 空氣品質

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