冷氣團續發威 氣象署：未來2周冬衣先別急著收

冬衣先別急著收，冷氣團續發威。「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，未來2周受北方系統南下影響期間，各地氣溫偏低，降雨以迎風面的東半部及北部為主。鋒面影響期間，各地降雨機率較高。因春天天氣變化快速，模式掌握能力較低，隨時留意最新氣象資訊。

中央氣象署發布未來1個月長期天氣展望（今天至4月5日），第1周：平均氣溫預測，各地以「高於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。第2周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。1個月的展望：預測平均氣溫及雨量，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

今天強烈大陸冷氣團影響，各地早晚寒冷，清晨是這波冷空氣最強的時候，北台灣低溫普遍只有8至10度左右，其他地區12到15度。今天白天北部及東半部高溫17到19度，中南部23、24度；各地及澎金馬大多多雲到晴，僅迎風面的東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，下半天起中層水氣稍增，西半部山區亦有零星降雨機率。

東北風明顯偏強，桃園至台南沿海空曠地區及恆春半島、澎湖、蘭嶼、綠島、金門有較強陣風，沿海風浪大，海邊活動注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天強烈大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，東北風挾帶境外汙染物移入影響台灣，中南部位於下風處，汙染物易累積；北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「橘色提醒」等級，高屏地區短時間可能達紅色警示等級。

明天清晨各地仍寒冷，白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫略回升；迎風面的北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中層有華南水氣移入，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

下周一起鋒面逐漸通過緊接著東北季風增強，有機率達到大陸冷氣團等級，預計冷空氣持續影響到下周二、下周三，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼。

下周一中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，南部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。下周二、下周三降雨逐漸趨緩，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，中南部平地轉為多雲到晴。

下周四、下周五東北季風減弱，氣溫回升，迎風面的東半部地區有局部短暫雨，華南水氣不定時移入台灣，西半部山區易有零星短暫雨，西半部平地大多為多雲到晴。

明天至下周二清晨若水氣、氣溫條件配合，中部以北3500公尺以上山區可能有路面結冰、零星降雪的機率。

16日東半部地區有局部短暫雨，西半部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，17日東北季風增強，18日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲，17日、18日東北季風前的低壓、鋒面發展時間、位置不確定性較高。