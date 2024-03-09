長照定型化契約出爐 要求審閱3天

為有效管理各長照機構，衛福部針對居家式、社區式、機構住宿式等三類，擬定長照服務機構定型化契約應記載及不得記載事項草案，經行政院消費者保護會審議通過。定型化契約要求應提供至少三天審閱期，保證金最高不得收取超過二個月的長期照顧費，另也要明訂長照機構服務項目、收費標準、退費方式等。

衛福部表示，統計至今年一月，全台目前有超過三千二百家長照機構，約五十萬餘人正使用長照服務，預計下周公告定型化契約範本，機構需於今年底前完成換約。

家庭照顧者關懷總會副主任張筱嬋提醒，換約的陣痛期是否會影響到長照單位提供的服務量能，須待觀察，中央應與地方政府協力，將陣痛期降到最低，才能避免影響長照家庭。

照顧者團體私下表示，過去家屬對於長照單位等可提供的服務了解有限，加上照顧需求大多具有「急迫性」，導致家屬難以逐一比較，長照單位提出的服務項目，幾乎都會埋單，若碰上品質不佳的業者，有巧立名目項目，也只能統統吸收，合約明定能減少糾紛與風險，對於長照家庭是一大保障。

消保官蔡易廷指出，實務上發現，機構住宿式長照多會收取保證金，因此也要求契約明訂保證金最高不得收取超過二個月的長期照顧費，明定長照機構調整費用，若為定期契約，未經簽約者同意，機構不得調整契約所定費用，非不定期契約長照機構，應提前二個月通知簽約者。

蔡易廷談到，契約也應明定終止契約事由，如使用者騷擾或言詞汙辱長照人員，可因屆期未改善事由終止契約，但為避免使用者發生危險，在使用者轉介安置前，機構仍有照顧義務，又若發現長照人員對使用者施暴，簽約人也能以重大事由終止契約。

此外，契約也要明定使用者遺留物、遺物和遺體處理，使用者遷出後遺留物應於卅日內取回，若使用者在機構內死亡，家屬則須於十二小時內領取遺體。

衛福部長照司專委王玲玲說，全台目前以居家式長照機構二○四二家最多、社區式一○七一家，機構住宿式九十五家，約五十萬餘人正使用長照服務。衛福部長照司科長余姍瑾說，若違反定型化契約規定，或未在今年底前換約，可處一萬至五萬元罰鍰。