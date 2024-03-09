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掛號費取消備查 高雄9家市醫不漲價
衛福部3月4日取消掛號費用調整備查制度，醫療院所可依照市場機制調整掛號費用，形同取消掛號費上限。民眾擔心看病變貴了，高市衛生局昨宣布，9家市立醫院承擔醫療公衛政策推展責任，目前不調整掛號費，民代認為，掛號費漲價，對弱勢民眾不公平，應有配套，且限制調漲幅度。
高雄市衛生局表示，以往醫療機構掛號費高於150元需向衛生局備查才能調漲，去年至今年3月初，衛生局共同意4家醫療機構調漲掛號費。但衛福部日前公告各醫院可自行調整掛號費，市長陳其邁指示，在醫療平權的核心價值及民眾就醫可近性立場上，全市9家市立醫院掛號費不調整。目前9家市立醫院門診掛號費及急診掛號費，均比一般醫療院所低。
劉姓市民2個小孩上幼兒園後，常因為感冒、腸胃炎就醫，掛號費若調漲，怕長期會增加負擔。曾姓市民說，現在萬物皆漲，可體諒醫院經營成本增加，掛號費適度調漲，還能接受。
市議員林志誠指全市9家市立醫院「凍漲」，對弱勢民眾有利。議員黃香菽說，即使掛號費調整不用再備查，仍希望訂定配套，限制調漲幅度。議員白喬茵樂見掛號費回歸市場，但希望調漲的費用真正用在辛苦的醫護身上，改善工作權益，而不是進到老闆的口袋。
衛生局說，基於保障民眾就醫權益，會確認有無聯合漲價行為，若有相關疑慮，會函報給公平交易委員會調查，並查察醫療院所是否「巧立名目」收取自費項目。
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