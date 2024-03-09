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「落日月台 Mind The Gap」 神祕旅程
自高雄啟程的巡迴沉浸式計畫「落日轉運站 The Sunset Terminal」以人生盡頭為題，今年正式抵達台北，推出全新原創子作品「落日月台Mind The Gap」，融合即時互動演出、場景及食物設計和意想不到的探索方式，帶來全新型態的沉浸式體驗，期待旅客把握當下，擁抱充滿無限可能的現在。
即刻前往「落日月台 Mind The Gap」，購票請洽官網https://bit.ly/48qR9xJ
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